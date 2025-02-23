Публичный релиз One UI 7 на базе Android 15 пока что задерживается, но для ряда моделей это будет последним крупным обновлением системы, так как срок их программной поддержки подходит к концу.
Портал Gizmochina подготовил список устройств Samsung, которые в 2025 году исчерпают квоту "апдейтов" ОС. Эти 11 моделей будут получать лишь патчи безопасности и, возможно, обновление One UI 7.1, но останутся без новейшего "Андроида".
Android 15 станет последним большим обновлением для:
- Galaxy S21
- Galaxy S21+
- Galaxy S21 Ultra
- Galaxy Z Fold 3
- Galaxy Z Flip 3
- Galaxy A14
- Galaxy A14 5G
- Galaxy M33
- Galaxy M14
- Galaxy M14 5G
- Galaxy F14
- Galaxy Tab S6 Lite (2022)
- Galaxy Tab Active 4 Pro
Когда именно выйдет последнее большое обновление для этих устройств – неизвестно. Если ранее предполагалось, что запуск One UI 7 состоится в конце января, то последние утечки говорят о том, что это может произойти только в апреле.
Если информация верна, то Samsung выпустит стабильное обновление One UI 7.0 на базе Android 15 по сути к релизу Android 16. Google ранее объявила, что в этом году новая ОС выйдет во втором квартале (апрель-июнь). Все ради того, чтобы производители Android успевали выпускать новые флагманские смартфоны на актуальной версии системы.
Если вашего устройства нет в списке, то, возможно, время задуматься об апгрейде. Тем более, что у Samsung в ассортименте есть модели, которые будут обновляться целых 7 лет – вплоть до 2032 года.
Исследование, проведенное аналитиками показало, что Samsung Galaxy A15 5G был самым продаваемым Android-смартфонов в 2024 году. Это бюджетная модель, которая предлагает AMOLED-экран с разрешением Full HD+ и пять лет поддержки безопасности. В Украине она продается за ~7000 грн.