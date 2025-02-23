Galaxy S21, Galaxy A14 и другие популярные модели в текущем году исчерпают квоту апдейтов ОС.

Публичный релиз One UI 7 на базе Android 15 пока что задерживается, но для ряда моделей это будет последним крупным обновлением системы, так как срок их программной поддержки подходит к концу.

Портал Gizmochina подготовил список устройств Samsung, которые в 2025 году исчерпают квоту "апдейтов" ОС. Эти 11 моделей будут получать лишь патчи безопасности и, возможно, обновление One UI 7.1, но останутся без новейшего "Андроида".

Android 15 станет последним большим обновлением для:

Galaxy S21

Galaxy S21+

Galaxy S21 Ultra

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Galaxy A14

Galaxy A14 5G

Galaxy M33

Galaxy M14

Galaxy M14 5G

Galaxy F14

Galaxy Tab S6 Lite (2022)

Galaxy Tab Active 4 Pro

Когда именно выйдет последнее большое обновление для этих устройств – неизвестно. Если ранее предполагалось, что запуск One UI 7 состоится в конце января, то последние утечки говорят о том, что это может произойти только в апреле.

Видео дня

Если информация верна, то Samsung выпустит стабильное обновление One UI 7.0 на базе Android 15 по сути к релизу Android 16. Google ранее объявила, что в этом году новая ОС выйдет во втором квартале (апрель-июнь). Все ради того, чтобы производители Android успевали выпускать новые флагманские смартфоны на актуальной версии системы.

Если вашего устройства нет в списке, то, возможно, время задуматься об апгрейде. Тем более, что у Samsung в ассортименте есть модели, которые будут обновляться целых 7 лет – вплоть до 2032 года.

Исследование, проведенное аналитиками показало, что Samsung Galaxy A15 5G был самым продаваемым Android-смартфонов в 2024 году. Это бюджетная модель, которая предлагает AMOLED-экран с разрешением Full HD+ и пять лет поддержки безопасности. В Украине она продается за ~7000 грн.

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