Смартфоны и планшеты Samsung начали получать Android 15: ищите свой в списке

Samsung начала развертывание One UI 7 на базе Android 15 в начале апреля. Через несколько дней распространение свежей OC приостановили из-за ошибки, а спустя немного времени возобновили, но только в Южной Корее.
Теперь стабильная версия One UI 7 начала распространяться по всему миру. Портал Gizmochina собрал список всех телефонов и планшетов Galaxy, которые уже могут обновиться.
Смартфоны, которые начали получать One UI 7:
- Galaxy S24.
- Galaxy S24+.
- Galaxy S24 Ultra.
- Galaxy S24 FE.
- Galaxy S23.
- Galaxy S23+.
- Galaxy S23 Ultra.
- Galaxy Z Fold 6.
- Galaxy Z Flip 6.
- Galaxy Z Fold 5.
- Galaxy Z Flip 5.
Планшеты:
- Galaxy Tab S10+.
- Galaxy Tab S10 Ultra.
- Galaxy Tab S9.
- Galaxy Tab S9+.
- Galaxy Tab S9 Ultra.
Развtртывание обновления происходит постепенно, поэтому некоторым пользователям оно могло еще не прийти. Чтобы проверить наличие апдейта, нужно зайти в "Настройки" > "Обновление ПО" > "Загрузка и установка".
До начала лета стабильная версия One UI 7 выйдет на всех поддерживаемых устройствах, поскольку уже в июне состоится релиз One UI 8 на базе свежей Android 16.
Совершенно точно обновление не придет на телефоны, которые в 2025 году исчерпали квоту "апдейтов" ОС. Среди них – Galaxy S21, Galaxy A14 и другие популярные модели.
В Samsung называют One UI 7.0 одним из крупнейших обновлений в истории Galaxy. Заметная часть нововведений связана с нейросетями: ИИ еще лучше будет помогать в написании текстов, корректировать ошибки, предлагать свои варианты, а также составлять резюме и различные выжимки. Алгоритмы также активно используются при наборе текста для ускорения ввода.