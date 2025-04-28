One UI 7: какие телефоны могут обновиться до новой ОС / фото Gizmochina

Samsung начала развертывание One UI 7 на базе Android 15 в начале апреля. Через несколько дней распространение свежей OC приостановили из-за ошибки, а спустя немного времени возобновили, но только в Южной Корее.

Теперь стабильная версия One UI 7 начала распространяться по всему миру. Портал Gizmochina собрал список всех телефонов и планшетов Galaxy, которые уже могут обновиться.

Смартфоны, которые начали получать One UI 7:

  • Galaxy S24.
  • Galaxy S24+.
  • Galaxy S24 Ultra.
  • Galaxy S24 FE.
  • Galaxy S23.
  • Galaxy S23+.
  • Galaxy S23 Ultra.
  • Galaxy Z Fold 6.
  • Galaxy Z Flip 6.
  • Galaxy Z Fold 5.
  • Galaxy Z Flip 5.

Планшеты:

  • Galaxy Tab S10+.
  • Galaxy Tab S10 Ultra.
  • Galaxy Tab S9.
  • Galaxy Tab S9+.
  • Galaxy Tab S9 Ultra.

Развtртывание обновления происходит постепенно, поэтому некоторым пользователям оно могло еще не прийти. Чтобы проверить наличие апдейта, нужно зайти в "Настройки" > "Обновление ПО" > "Загрузка и установка". 

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Смартфоны и планшеты Samsung начали получать Android 15: ищите свой в списке

До начала лета стабильная версия One UI 7 выйдет на всех поддерживаемых устройствах, поскольку уже в июне состоится релиз One UI 8 на базе свежей Android 16. 

Совершенно точно обновление не придет на телефоны, которые в 2025 году исчерпали квоту "апдейтов" ОС. Среди них – Galaxy S21, Galaxy A14 и другие популярные модели.

В Samsung называют One UI 7.0 одним из крупнейших обновлений в истории Galaxy. Заметная часть нововведений связана с нейросетями: ИИ еще лучше будет помогать в написании текстов, корректировать ошибки, предлагать свои варианты, а также составлять резюме и различные выжимки. Алгоритмы также активно используются при наборе текста для ускорения ввода.

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