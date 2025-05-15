На этот раз задержек, подобных тем, что сопровождали выпуск One UI 7, не ожидается.

Google подтвердила, что первые стабильные обновления Android 16 начнут поступать уже в июне 2025 года – но сначала только для устройств Pixel. По данным Android Authority, развертывание для Samsung начнется позже этим летом.

Это означает, что пользователям не придется ждать новую ОС слишком долго, как это было с One UI 7 на базе Android 15. Ожидается, что "восьмерка" станет промежуточным обновлением, сосредоточенным на улучшении функций, добавленных в One UI 7, в отличие от версии 8.5. Она тоже уже в разработке.

Первыми One UI 7 смогут воспользоваться владельцы смартфонов Galaxy Z Fold 7 и Z Flip 7. Анонс новых флагманских аппаратов должен состояться до конца июля. Кроме свежих топов, обновление получат вот эти устройства бренда:

Видео дня

Смартфоны Galaxy S:

Серия Galaxy S22

Серия Galaxy S23

Серия Galaxy S24

Серия Galaxy S25 (и Edge)

Смартфоны Galaxy Z:

Galaxy Z Fold 4 и Z Flip 4

Galaxy Z Fold 5 и Z Flip 5

Galaxy Z Fold 6 и Z Flip 6

Смартфоны Galaxy S FE:

Galaxy S21 FE

Galaxy S23 FE

Galaxy S24 FE

Смартфоны Galaxy A:

Galaxy A33, A53 и A73

Galaxy A14, A24, A34 и A54

Galaxy A15, A25, A35 и A55

Galaxy A06, A16

Galaxy A26, A36 и A56

Планшеты Galaxy Tab:

Galaxy Tab S8, Tab S8+ и Tab S8 Ultra

Galaxy Tab S9, Tab S9+ и Tab S9 Ultra

Galaxy Tab S10+ и Tab S10 Ultra

Список устройств, которые обновятся до One UI 8, пока не окончательный и, без сомнений будет расширен новыми моделями. В частности, готовящийся к выпуску Galaxy S25 FE также гарантированно получит Android 16.

Совершенно точно обновление не придет на телефоны Samsung, которые в 2025 году исчерпали квоту "апдейтов" ОС. Среди них – Galaxy S21, Galaxy A14 и другие популярные модели.

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