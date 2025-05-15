Google подтвердила, что первые стабильные обновления Android 16 начнут поступать уже в июне 2025 года – но сначала только для устройств Pixel. По данным Android Authority, развертывание для Samsung начнется позже этим летом.
Это означает, что пользователям не придется ждать новую ОС слишком долго, как это было с One UI 7 на базе Android 15. Ожидается, что "восьмерка" станет промежуточным обновлением, сосредоточенным на улучшении функций, добавленных в One UI 7, в отличие от версии 8.5. Она тоже уже в разработке.
Первыми One UI 7 смогут воспользоваться владельцы смартфонов Galaxy Z Fold 7 и Z Flip 7. Анонс новых флагманских аппаратов должен состояться до конца июля. Кроме свежих топов, обновление получат вот эти устройства бренда:
Смартфоны Galaxy S:
- Серия Galaxy S22
- Серия Galaxy S23
- Серия Galaxy S24
- Серия Galaxy S25 (и Edge)
Смартфоны Galaxy Z:
- Galaxy Z Fold 4 и Z Flip 4
- Galaxy Z Fold 5 и Z Flip 5
- Galaxy Z Fold 6 и Z Flip 6
Смартфоны Galaxy S FE:
- Galaxy S21 FE
- Galaxy S23 FE
- Galaxy S24 FE
Смартфоны Galaxy A:
- Galaxy A33, A53 и A73
- Galaxy A14, A24, A34 и A54
- Galaxy A15, A25, A35 и A55
- Galaxy A06, A16
- Galaxy A26, A36 и A56
Планшеты Galaxy Tab:
- Galaxy Tab S8, Tab S8+ и Tab S8 Ultra
- Galaxy Tab S9, Tab S9+ и Tab S9 Ultra
- Galaxy Tab S10+ и Tab S10 Ultra
Список устройств, которые обновятся до One UI 8, пока не окончательный и, без сомнений будет расширен новыми моделями. В частности, готовящийся к выпуску Galaxy S25 FE также гарантированно получит Android 16.
Совершенно точно обновление не придет на телефоны Samsung, которые в 2025 году исчерпали квоту "апдейтов" ОС. Среди них – Galaxy S21, Galaxy A14 и другие популярные модели.