Объемы предложения местной черешни постепенно растут.

В Украине фиксируют существенное снижение цен на черешню. Об этом сообщают специалисты аналитического портала EastFruit.

Сегодня местная черешня на украинском внутреннем рынке поступает в продажу по ценам 140-200 грн/кг ($3,36-4,80/кг) - это на 13% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

Последнюю неделю почти на всей территории страны установилась дождливая прохладная погода, что сказалось на качестве черешни. Именно поэтому сейчас к продаже предлагают преимущественно ягоду среднего и низкого качества.

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"Из-за повышенной влажности ягода на деревьях трескается, и продать такой товар по высоким ценам практически нереально", - отмечают специалисты.

Еще одним фактором падения цен стал относительно невысокий спрос на эту продукцию при общем постепенном увеличении предложения на рынке.

Специалистов беспокоят обильные осадки, которые могут сказаться не только на качестве урожая, но и на общих объемах черешни - Украина может столкнуться с новыми колебаниями цен.

Стоит также добавить, что несмотря на падение, сейчас цены на местную черешню в стране в среднем в три раза выше, чем в аналогичный период 2024 года.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Недавно эксперты предупредили население Украины о возможном дефиците некоторых фруктов и ягод. Главной причиной этого называют огромные потери, которые были вызваны весенними заморозками. По некоторым оценкам, потери абрикосов, персиков, черешни, яблок, голубики составили от 30 до 85%.

Еще одной причиной возможного дефицита является то, что основные регионы выращивания косточковых культур находятся под российской оккупацией.

А еще ранее УНИАН сообщил, что в Украине резко выросла в цене капуста нового урожая. Основной причиной роста цен специалисты считают сезонный фактор.

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