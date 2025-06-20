Украина надеется привлекать в месяц "несколько тысяч" добровольцев из-за рубежа.

Чтобы компенсировать нехватку людей в армии, Украина прибегает к международному рекрутингу, в частности ставку делает на Латинскую Америку. О том, с какими проблемами при этом приходится сталкиваться украинским рекрутерам и самим новобранцам, рассказало в своем материале The Economist.

По данным издания, в мае на западе Украины открылся центр рекрутинга, который запустил кампанию для привлечения добровольцев из-за рубежа. Отмечается, что интерес иностранцев к службе в Украине растет: по словам координаторов, ежедневно поступает до сотни заявок.

Добровольцы оплачивают дорогу в Украину за свой счет и служат на равных с украинскими военными условиях. Но их зарплата на передовой, которая составляет 3000 долларов в месяц, вероятно, в несколько раз превышает средние доходы в странах Южной Америки, что является дополнительным стимулом соглашаться на предложение служить в Украине.

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По словам чиновника Минобороны Украины Алексея Бежевца, который курирует эту программу, Украина надеется привлекать в месяц "несколько тысяч" добровольцев из-за рубежа. Это должно помочь компенсировать недостаток мобилизационного ресурса, ведь сейчас в ВСУ ежемесячно мобилизуют 27 000 человек, что примерно на 15 000 меньше, чем в России.

В то же время привлечение Украиной добровольцев из Латинской Америки имеет и свои вызовы, отмечается в материале. В частности, издание указывает на усиление там российского влияния, что заставляет Украину действовать осторожно. Кроме того, визовая проблема затрудняет проезд будущих военных через Европу.

Впоследствии, рассказывают журналисты, иностранцам трудно адаптироваться к новым условиям, в частности незнакомой кухни, суровой погоды, угрозы обстрелов. По словам 33-летнего бывшего морпеха из Колумбии Ортиса, для многих латиноамериканцев тяжелее всего не мыться неделями подряд, также их шокируют полевые туалеты. Еще один вызов - общение. Командиры не всегда владеют соответствующими языками. Поэтому ночью не говорят вообще.

"Мы разработали собственные способы коммуникации. Например, прикосновение к уху может означать "свой" или "чужой"", - рассказал 60-летний координатор учений из Бразилии J-C.

Между тем Украина не единственная занимается международным рекрутингом: Россия работает на тех же рынках. Ортис утверждает, что некоторые из колумбийских партизан FARC воюют за Россию.

К тому же, пишет издание, россияне воспринимают украинскую программу серьезно. Бежевец рассказал, что российская разведка регулярно пытается получить информацию о лицах из-за рубежа, которые воюют за Украину. Ортис говорит, что его колумбийский домашний адрес появился в российских сетях, и теперь он опасается ехать домой.

Также еще одним вызовом для иностранцев является то, что Россия их пленных не обменивает. Группа из Латинской Америки, с которыми пообщались журналисты The Economist, сказала, что не собирается проверять эту теорию.

"Русские могут убить тебя. Но если они оставят тебя живым - это уже не будет жизнь, стоящая того, чтобы жить", - отметил Инфанте из Колумбии.

Проблемы с мобилизацией в Украине: важные новости

Как сообщал ранее УНИАН, недавно председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко объяснил, какой "катастрофы" следует ожидать, если в Украине обвалится мобилизация. По его словам, в таком случае России удастся оккупировать всю Украину, и украинских граждан ожидает геноцидное истребление со стороны российских захватчиков. "Добра не будет никому - ни тем, кто уклоняется, ни тем, кто на фронте, потому что противник зайдет и будет уничтожать всех. Даже те, кто думают, что они успеют убежать за границу", - отметил он.

Также президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что некоторые западные партнеры требуют мобилизовать 18-летних, и только тогда они могут ввести санкции против РФ. По мнению же президента, не стоит мобилизовать мужчин с 18 лет, как думают лидеры других стран, ведь недавняя спецоперация "Паутина" показала, что главное - не количество людей, а оружие и технология.

Издание Le Monde писало, что из-за острой потребности в свежих пополнениях личным составом все больше украинских подразделений обзаводятся собственными рекрутинговыми центрами. При этом они "соревнуются в изобретательности, создавая отличные визуальные коды и подчеркивая свои предполагаемые преимущества: качественную подготовку, возможность выбрать профессию в армии, семейный дух".

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