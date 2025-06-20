Эксперты объяснили, как текущий рост евро повлияет на инфляцию и налоговые поступления в бюджет.

Рост курса евро может потенциально повлиять на рост цен на импортируемые товары из Европы и таким образом подтолкнуть инфляцию в Украине. Об этом говорится в статье УНИАН.

"Влияние будет реализовываться через призму того, что Европа - наш главный торговый партнер. Сделки с Европой, пошлины и акцизы тоже привязаны к евро. Соответственно, это будет немного подталкивать инфляционную составляющую", - сказал финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Однако, по его словам, этот рост "не будет бешеным". Он отметил, что это хоть и инфляционный ускоритель, но не очень значимый на данный момент.

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"Инфляция может немного увеличиться, но прежде всего из-за топливной составляющей, что наложилось на курсовые изменения. И нефть, и газ, кстати, к нам поступает из Европы. Но это влияние, думаю, также не будет очень значительным. По крайней мере сейчас", - добавил аналитик.

Экономист Центра экономической стратегии (ЦЭС) Богдан Слуцкий считает, что масштаб влияния на цены от изменения курсов и в целом неблагоприятной конъюнктуры будет зависеть от того, как долго такая ситуация продержится.

"Для потребителей это означает потенциальный рост цен на импортируемые из ЕС товары. То есть это будет иметь проинфляционный эффект, однако его масштаб будет зависеть от того, насколько устойчивой будет текущая динамика", - рассказал Слуцкий.

Руководитель службы продаж казначейских продуктов АО "Банк Авангард" Юрий Крохмаль отмечает, что с точки зрения украинского бюджета влияние будет, скорее, положительное.

"Налоговые поступления вырастут - акцизы, привязанные к евро, и НДС с импортных товаров, номинированных в евро. А долговые операции растянуты во времени. Учитывая то, что объем импорта из еврозоны вдвое превышает объем украинского экспорта, рост курса евро потенциально увеличит наши расходы на торговлю с еврозоной. Однако само по себе изменение курса будет иметь разное влияние для разных сегментов экономики", - сказал Крохмаль.

Курс евро в Украине - последние новости

Украинские эксперты считают, что рост курса евро к гривне не признак девальвации украинской валюты, а является следствием укрепления европейской на мировых рынках.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой сообщил, что война на Ближнем Востоке может внести свои коррективы в соотношение доллара к евро.

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