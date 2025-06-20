Кличко: 72 бригада и 411 отдельный полк получили от киевлян более 2300 дронов и системы РЭБ

Мэр Киева Виталий Кличко передал очередную партию дронов и системы РЭБ от столичной общины двум военным подразделениям на горячие направления. Об этом Кличко сообщил в своем Telegram-канале.

"Община столицы продолжает помогать военным, которые защищают Украину на горячих направлениях фронта. Бойцам 72-й отдельной механизированной бригады им. Черных запорожцев передал еще 1800 FPV-дронов различных типов. Очередную партию помощи получили и защитники 411-го отдельного полка беспилотных систем "Ястребы" - 500 FPV-дронов различных типов, 3 разведывательных БпЛА, 50 систем РЭБ (в частности, машинных и окопных) и комплектующие к ним. И средства связи", - сообщил Виталий Кличко.

Мэр отметил, что ранее в этом году 72 бригада получила от Киева 2200 FPV-дронов. Вместе с сегодняшними - это уже 4000 БпЛА. А всего с начала 2025 года эта бригада получила из бюджета Киева на оснащение 79 млн грн. На нужды 411 полка с начала года из бюджета Киева выделено 50 млн грн.

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"Всего с начала года от громады отправили на передовую, в частности, более 20 000 БпЛА различных типов. В этом году Киевсовет уже направил 6 млрд грн на поддержку сил обороны и безопасности. Помогать нашим военным продолжим и в дальнейшем!" - подчеркнул Виталий Кличко.

Ранее сообщалось, что Виталий Кличко инициировал увеличение помощи защитникам из бюджета Киева. Проект решения Киевсовета о выделении дополнительно 2 млрд гривен на нужды сил обороны в ближайшее время должен быть вынесен на голосование.