В РФ якобы прислушались к аргументам о нехватке воды для охлаждения реакторов и нестабильности внешнего питания ЗАЭС.

Россия якобы согласилась не возобновлять работу Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) до завершения российско-украинской войны. Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Гроси, сообщает официальный сайт агентства.

Эксперты агентства напоминают, что для перезапуска всех энергоблоков Запорожской АЭС необходимо решить проблемы с их охлаждением, а также доступом к внешним источникам питания.

Эти условия представители МАГАТЭ озвучили во время переговоров с назначенным оккупантами руководством станции и российским регулятором - Ростехнадзором, который проводит предлицензионную инспекцию на энергоблоках № 1 и 2 ЗАЭС.

Видео дня

Эксперты МАГАТЭ констатируют, что ситуация с внешним питанием ЗАЭС остается крайне нестабильной. Сейчас функционирует только одна линия электропередач, тогда как до полномасштабного вторжения их было 10.

Они добавляют, что подрыв плотины Каховской ГЭС и исчезновение Каховского водохранилища в 2023 году означает, что теперь ЗАЭС не имеет достаточно воды для охлаждения шести реакторов.

По итогам обсуждений РФ якобы согласилась не возобновлять работу ЗАЭС до прекращения боевых действий.

"Исходя из обсуждений, очевидно, что существует общий консенсус между всеми сторонами, что Запорожская атомная электростанция не может возобновить свою работу, пока эта масштабная война продолжает угрожать ядерной безопасности на площадке, о чем МАГАТЭ также очень четко заявляет", - отмечает Рафаэль Гроси.

Россия хочет перезапустить ЗАЭС

Как сообщал УНИАН, в начале июня стало известно, что РФ начала строительство насосной станции, которая, по мнению оккупантов, решит проблему охлаждения шести реакторов захваченной Запорожской атомной электростанции.

В конце мая, руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко сообщил о строительстве ЛЭП для запитки станции.

Вместе с тем в МАГАТЭ не увидели признаков подключения ЗАЭС к российской энергосети. В агентстве объяснили, что ЗАЭС не хватает воды для охлаждения реакторов, в случае полноценной работы станции.

Вас также могут заинтересовать новости: