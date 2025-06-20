21 июня в новом календаре православной церкви чествуют мученика Иулиана Тарсийского. С этой датой связано немало необычных традиций и народных примет. О них, а также кого почитают еще в этот день и какой сегодня церковный праздник по старому стилю - читайте в материале.
- Какой сегодня церковный праздник в Украине
- О чем просят святого, что сегодня нельзя делать и главные обычаи дня
- Приметы 21 июня
Какой сегодня церковный праздник в Украине
21 июня (по старому стилю это 4 июля) вспоминают о жизни мученика Иулиана Тарсийского, который жил в Малой Азии в III-IV веках.
Отец Иулиана был язычником, а мама - христианкой, поэтому своего сына она воспитала тоже в этой вере. Когда Иулиану исполнилось 18 лет, император Диоклетиан устроил гонения на христиан, Иулиана также арестовали и привели на суд. Но никакие угрозы и обещания не смогли заставить юношу отречься от веры. Тогда его целый год водили по городам Киликии и мучили. Его мать все это время следовала за ним и молилась. Оставшись верен Христу, Иулиан погиб как мученик - в мешке с песком и ядовитыми змеями его бросили в море.
Что за праздник сегодня церковный отмечают еще:
- почитают священномученика Терентия, епископа Иконийского;
- преподобных Юлия, пресвитера, и Юлиана, диакона;
- мучеников Арчилла II, царя Иверского, и Луасарба II, царя Карталинского.
Ранее мы также рассказывали, какой сегодня церковный праздник в Украине в старом календаре - 21 июня чествуют великомученика Феодора Стратилата.
О чем просят святого, что сегодня нельзя делать и главные обычаи дня
В Иулиана Тарсийского просят душевной стойкости и внутренней силы - считается, что святой помогает тем, кто оказался на распутье и переживает тяжелые времена. Просят Иулиана также об исцеление родных, страдающих душевными болезнями и переживаниями.
21 июня в этом году приходится на день летнего солнцестояния - в эту дату хорошо очистить душу от обид, попросить прощения и избавиться от всего лишнего, как минимум плохих мыслей и токсичных людей.
Праздник в народе прозвали Ульянов день, его считают днем добрых дел - говорят, что любая бескорыстная помощь сегодня вернется сторицей.
21 июня благоприятно заниматься огородом и садом - посаженное и посеянное будет расти хорошо, нередко второй раз сеют редиску и салаты. Также идут собирать липовый цвет - липа зацветает примерно в это время.
По одной из примет, если 21 июня обнять Ульяну или Ульяна, то весь год будет удачным.
Как и в любой другой день, но особенно сегодня, церковь не одобряет грубости, ругани, сплетен и клеветы, жадности, зависти и уныния. Следует хранить чистоту помыслов и слов и не отказывать в просьбах о помощи - откликнувшись на беду мы становимся ближе к Богу.
По народным приметам, 21 июня следует избегать конфликтов с родными - ссора сулит долгую разлуку. Не советуют начинать новых дел, хвастаться, а тем, кто собирается в дорогу, стоит быть осторожными. Считается, что, собирая липовый цвет, ни в коем случае нельзя ломать ее ветки - это дурной знак.
Также в народе верят, что в Ульянов день нельзя убирать в доме, мыть полы и выносить мусор после полудня - наводить порядок лучше до обеда, тогда дурной приметы можно избежать.
Приметы 21 июня
По погоде этого дня судят, какой она будет в дальнейшем, а также каким будет лето:
- гроза началась - ненастье будет долгим;
- после дождя радуга - погода будет ясной;
- папоротник свернул листики - к жаре и засухе.
Еще одним хорошим знаком в этот день считается увидеть рассвет - будешь сильным, здоровым и получишь благословение свыше.