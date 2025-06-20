Православный праздник сегодня в народе именуют Ульянов день, в этом году он - самый длинный.

21 июня в новом календаре православной церкви чествуют мученика Иулиана Тарсийского. С этой датой связано немало необычных традиций и народных примет. О них, а также кого почитают еще в этот день и какой сегодня церковный праздник по старому стилю - читайте в материале.

Какой сегодня церковный праздник в Украине

21 июня (по старому стилю это 4 июля) вспоминают о жизни мученика Иулиана Тарсийского, который жил в Малой Азии в III-IV веках.

Отец Иулиана был язычником, а мама - христианкой, поэтому своего сына она воспитала тоже в этой вере. Когда Иулиану исполнилось 18 лет, император Диоклетиан устроил гонения на христиан, Иулиана также арестовали и привели на суд. Но никакие угрозы и обещания не смогли заставить юношу отречься от веры. Тогда его целый год водили по городам Киликии и мучили. Его мать все это время следовала за ним и молилась. Оставшись верен Христу, Иулиан погиб как мученик - в мешке с песком и ядовитыми змеями его бросили в море.

Видео дня

Что за праздник сегодня церковный отмечают еще:

почитают священномученика Терентия, епископа Иконийского;

преподобных Юлия, пресвитера, и Юлиана, диакона;

мучеников Арчилла II, царя Иверского, и Луасарба II, царя Карталинского.

Ранее мы также рассказывали, какой сегодня церковный праздник в Украине в старом календаре - 21 июня чествуют великомученика Феодора Стратилата.

О чем просят святого, что сегодня нельзя делать и главные обычаи дня

В Иулиана Тарсийского просят душевной стойкости и внутренней силы - считается, что святой помогает тем, кто оказался на распутье и переживает тяжелые времена. Просят Иулиана также об исцеление родных, страдающих душевными болезнями и переживаниями.

21 июня в этом году приходится на день летнего солнцестояния - в эту дату хорошо очистить душу от обид, попросить прощения и избавиться от всего лишнего, как минимум плохих мыслей и токсичных людей.

Праздник в народе прозвали Ульянов день, его считают днем добрых дел - говорят, что любая бескорыстная помощь сегодня вернется сторицей.

21 июня благоприятно заниматься огородом и садом - посаженное и посеянное будет расти хорошо, нередко второй раз сеют редиску и салаты. Также идут собирать липовый цвет - липа зацветает примерно в это время.

По одной из примет, если 21 июня обнять Ульяну или Ульяна, то весь год будет удачным.

Как и в любой другой день, но особенно сегодня, церковь не одобряет грубости, ругани, сплетен и клеветы, жадности, зависти и уныния. Следует хранить чистоту помыслов и слов и не отказывать в просьбах о помощи - откликнувшись на беду мы становимся ближе к Богу.

По народным приметам, 21 июня следует избегать конфликтов с родными - ссора сулит долгую разлуку. Не советуют начинать новых дел, хвастаться, а тем, кто собирается в дорогу, стоит быть осторожными. Считается, что, собирая липовый цвет, ни в коем случае нельзя ломать ее ветки - это дурной знак.

Также в народе верят, что в Ульянов день нельзя убирать в доме, мыть полы и выносить мусор после полудня - наводить порядок лучше до обеда, тогда дурной приметы можно избежать.

Приметы 21 июня

По погоде этого дня судят, какой она будет в дальнейшем, а также каким будет лето:

гроза началась - ненастье будет долгим;

после дождя радуга - погода будет ясной;

папоротник свернул листики - к жаре и засухе.

Еще одним хорошим знаком в этот день считается увидеть рассвет - будешь сильным, здоровым и получишь благословение свыше.

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