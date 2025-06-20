Также она назвала пять европейских столиц, которые она хотела бы посетить снова.

Американская туристка Дейл Петерсон посетила все европейские столицы, и если некоторые из них ее покорили настолько, что она хотела б вернуться туда еще раз, то другие наоборот разочаровали – одного посещения оказалось более чем достаточно.

Как рассказала опытная путешественница в своем блоге на Business Insider, три столицы она не планирует посещать в будущем.

1. Лондон, Великобритания. По ее словам, хотя британская столица может многое предложить туристам и она лично уже много раз там бывала, ей так и не удалось проникнуться этим городом.

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"Хотя он, несомненно, является культовым и имеет много преимуществ – например, невероятные бесплатные музеи и разнообразную кухню – Лондон кажется мне слишком разрекламированным и дорогим, особенно когда в Великобритании так много других достойных мест. Лично я бы предпочла провести время в живописной сельской местности Великобритании, в таких местах, как Котсуолдс или Озерный край. Или я бы отправилась на север в Шотландию, чтобы посетить великолепный готический город Эдинбург или суровые Шотландские нагорья", – говорит Дейл.

2. Амстердам, Нидерланды. Туристка отмечает, что город портит то, что он слишком туристический.

"Голландская столица так же живописна, как на открытках, наполнена цветами и улицами, окаймленными каналами. К сожалению, однако, мне показалось, что центр Амстердама похож на дорогой тематический парк, полный сувенирных магазинов и толпы. Мне понравилось исследовать более тихие улицы за пределами центральной части города, но в конечном итоге этот город не тот, в который я бы спешила вернуться", – отметила она.

3. Хельсинки, Финляндия. "Невозможно отрицать, что Хельсинки – чистый город. Но, по моему мнению, он кажется немного слишком стерильным, лишенным оживления и интересных занятий. Например, после того, как я посетила самые популярные туристические достопримечательности за один день, мне было трудно заполнить свое время в столице Финляндии. Если говорить о скандинавских столицах, то я предпочитаю такие места, как Копенгаген или Стокгольм, которые, как мне показалось, предлагают больше развлечений", – констатировала Дейл.

Также она назвала пять европейских столиц, которые она хотела бы посетить снова.

1. Бухарест, Румыния. Путешественница утверждает, что именно эту европейскую столицу она хотела бы посетить снова больше всего.

"Румынская столица прекрасна и полна контрастов. Строгие, блочные здания коммунистической эпохи перемежаются с элегантной архитектурой в стиле модерн, которая когда-то дала Бухаресту прозвище "Восточный Париж". От осмотра колоссального Дворца парламента до походов по кафе в Старом городе, мне понравилось исследовать этот необычный и крутой город", – поделилась Дейл.

2. Лиссабон, Португалия. Этот город опытная туристка называет одним из своих самых любимых в Европе.

"С живописными холмистыми улочками и потрясающими видами на море, Лиссабон, по моему мнению, обладает всеми качествами идеального города. Мне нравится ощущать бурлящую ночную энергию и перекусывать вкусными блюдами, такими как сладкие, слоеные пирожные "паштел де ната", – поясняет она, добавляя, что в португальской столице гораздо более доступные цены на такие вещи, как отели, еда и транспорт, по сравнению с другими европейскими столицами.

3. Афины, Греция. "Хотя местами здесь может быть шумно и беспокойно, в Афинах также есть много скрытого очарования, если вы готовы его искать. Я уже трижды посещала этот город и всегда нахожу в нем что-то новое, за что можно полюбить его. Мне нравится исследовать древние руины и открывать для себя уникальные районы, такие как Анафиотика, которая выглядит как деревня на Кикладских островах прямо посреди города", – делится впечатлениями Дейл.

4. Вильнюс, Литва. Этот город бывалая путешественница назвала одним из самых недооцененных в Европе.

"Я заметила, что столица Литвы, Вильнюс, не всегда попадает в европейские туристические маршруты. Но, по моему мнению, так и должно быть. Этот малоизвестный балтийский город кажется невероятно пригодным для жизни, с обширным Старым городом и множеством парков и зеленых насаждений. Мне понравилось посещать Дворец великих князей литовских, чтобы узнать об истории страны, подниматься на башню замка Гедиминаса, чтобы полюбоваться прекрасным видом на город, и отдыхать с книгой в идеальном Бернардинском саду", – рассказала она.

5. Париж, Франция. Дейл признается, что она вряд ли когда-либо утомится посещать французскую столицу.

"С тех пор, как я жила в Париже во время учебы в колледже, я возвращалась в город так часто, как могла. Но сколько бы раз я ни возвращалась, мне все равно кажется, что я только "поцарапала поверхность". Можно потратить всю жизнь, чтобы узнать каждый из 20 округов, или районов, Парижа – это город с бесконечными слоями. По моему мнению, в мире нет места, подобного ему по еде, искусству, истории или культуре. Мне особенно нравится пробовать выпечку от Пьера Эрме, любоваться шедеврами французских импрессионистов в Музее Орсе или гулять вдоль Сены на закате", – рассказывает она.

Какие города Европы также стоит посетить

Как сообщал УНИАН, ранее журнал о путешествия и развлечениях Time Out назвал 14 лучших городов Европы для сити-брейка в 2025 году. Возглавил рейтинг второй по величине город Нидерландов Роттердам.

Тем временем, недавнее исследование UK’s Post Office 10 лучших городов Европы по соотношению цена/качество этим летом. Возглавила рейтинг латвийская столица Рига.

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