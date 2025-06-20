К этому могут привести боевые действия между Израилем и Ираном.

Российских ударов дронами по Украине может стать меньше из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом заявил глава Разведывательного центра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг, пишет ERR.

"Нам известно, что Израиль имел возможность нанести удар по заводу по производству дронов в иранском Исфахане, а украинцы неоднократно атаковали завод в Елабуге, где также изготавливают дроны для российской армии", - сказал он.

Кивисельг считает, что, вероятно, в ближайшее время будет наблюдаться снижение интенсивности использования дронов Россией. Также он заметил определенную закономерность в атаках россиян: в течение 4-5 дней запускались по 60-70 дронов, после чего накопленные силы использовались для одновременного запуска 350-450 дронов. Эту тактику РФ применяла и к использованию крылатых и баллистических ракет.

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Тем не менее глава Разведывательного центра Сил обороны Эстонии считает, что россияне уже планируют дальнейшие шаги, чтобы нарастить производство дронов. Он добавил, что чаще всего РФ атакует не один объект, а несколько различных целей одновременно, включая гражданские объекты.

"Новая реальность заключается в том, что если раньше атаки на гражданскую инфраструктуру были единичными, то теперь они стали системными. Яркие примеры - ночная атака на Киев 17 июня и удар по Одессе в ночь на четверг", - напомнил Кивисельг.

Помимо этого глава Разведывательного центра Сил обороны Эстонии уверен в том, что летнее наступление РФ уже "фактически застопорилось на востоке Украины". По его словам, причиной стала упорная оборона украинцев.

Украина готовит ответ на дроновые атаки со стороны России

Ранее глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко рассказал, что Россия планирует продолжать атаковать украинские города дронами, сочетая их с информационными кампаниями. Украина готовит ответные меры.

По словам Коваленко, Силы обороны Украины уже готовят решение против роевых дроновых атак РФ. Информационное противодействие также будет оказываться.

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