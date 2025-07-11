Купертино впервые за несколько лет нарушит привычное релизное окно MacBook Pro.

Компания Apple отказалась от анонса новых моделей MacBook этой осенью. По сведениям журналиста Bloomberg Марка Гурмана, презентацию обновленных ноутбуков с чипом M5 было решено перенести на начало весны 2026 года.

Актуальные модели MacBook Pro M4, M4 Pro и M4 Max были анонсированы в октябре 2024 года и выпущены в ноябре 2024 года, поэтому перенос моделей M5 на 2026 год приведет к тому, что Apple впервые за несколько лет пропустит ежегодное обновление своих профессиональных ноутбуков.

С чем связано такое решение не упоминается. Если планы не изменятся, то следующая весна обещает быть очень богатой на устройства Apple. Помимо MacBook Air и Pro на М5, Гурман ожидает iPhone 17e, базовый iPad с новым мобильным чипом и iPad Air М4, секретный умный домашний центр и новый Apple Studio Display.

Видео дня

Ожидается, что MacBook Pro с M5 не будет иметь существенных изменений, помимо обновленного чипа, поскольку Apple запланировала крупный апгрейд для M6 MacBook Pro. Это обновление получит OLED-дисплей и новый дизайн, включая более тонкий корпус.

До конца этого года Apple, помимо айфонов, часов и, iPad Pro M5, планирует показать слегка обновленный Vision Pro с новым железом, AirTag 2 и AirPods Pro 3.

Презентация iPhone 17 и других новинок пройдет в сентябре. Тогда же состоится релиз iOS 26 в новом "стеклянном" дизайне. В компании называют этот апдейт самым крупным за последние 11 лет.

Ходят слухи, что компания Apple, начиная с 2025 года, будет ежегодно менять дизайн iPhone. Известно, что в этом году поменяется модуль тыльной камеры, а в 2026-м придет черед фронтальной панели. Впрочем, самые существенные изменения ждут iPhone 2027 года.

Вас также могут заинтересовать новости: