Это поможет украинским малым и средним предпринимателям продвигаться.

Украинские предприниматели снова могут регистрировать свой бизнес на Google-картах.

Как сообщает министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram, в апреле прошлого года Google заблокировал для Украины возможность пользоваться сервисом Google business и добавлять новые объекты на карты из-за факторов безопасности.

Из-за этого украинцы не могли публиковать отзывы, задавать вопросы и добавлять информацию о своем бизнесе.

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По словам министра, команда Минцифры работала совместно с Google, что позволило снова добавлять новые объекты и оставлять комментарии.

"Спасибо Google за взвешенное и справедливое решение. Оно поможет украинским предпринимателям, которые несмотря на полномасштабную войну развиваются, создают новые рабочие места и поддерживают экономику государства", - отметил Федоров.

Новации в Украине - последние новости

1 сентября президент Украины Владимир Зеленский сделал презентацию нового инновационного образовательного продукта под названием "Мрія". Приложение создано на базе "Дії". Пилотный проект приложения нацелен для пользования украинских учеников, родителей и учителей уже зимой.

5 сентября в "Дії" запустили важную функцию для студентов. Так, студенты смогут удобнее получить скидку, зарегистрироваться в системе и создать персональный кабинет на образовательных ресурсах, поскольку в государственном приложении "Дія" уже можно присылать копию студенческого билета за несколько кликов.

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