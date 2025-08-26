Google всегда позиционировала Android как открытую альтернативу замкнутой экосистеме Apple. Любой мог создать приложение, загрузить его на устройство или поделиться им напрямую. Однако вскоре это изменится.
Google объявила о введении новых требований для проверки разработчиков андроид-приложений – компания намерена проверять личности даже тех, кто распространяет их вне Google Play. Предполагается, что установка приложений от непроверенных разработчиков будет блокироваться.
Если раньше подобная проверка применялась только в Google Play, то теперь речь идет о системном уровне. Это означает, что установка приложений не только из официального магазина, но и из альтернативных маркетов или напрямую через APK-файлы станет возможна только после прохождения автором верификации через новую консоль разработчика Android.
Верификация будет упрощенной – проверять будут только личность разработчика, но не содержимое его программы. В Google нововведение сравнивают с проверкой документов в аэропорту, которая подтверждает личность пассажира, но не связана с досмотром багажа.
Google планирует начать тестирование программы в октябре 2025 года, пока она будет доступна только по приглашениям. Для всех разработчиков ее запустят в марте 2026 года, а в сентябре 2026-го для Бразилии, Индонезии, Тайланда и Сингапура она будет обязательной.
По словам компании, именно в этих странах больше всего страдают от мошеннических программ, которые пользователи устанавливают в обход Google Play. Если программа верификации будет успешна, ее распостранят на все устройства Android по всему миру к 2027-му году.
Напомним, в прошлому году Apple после давления со стороны ЕС разрешила установку сторонних приложений на устройствах iOS. Пока эта возможность доступна пользователям 27 стран, которые входят в Европейский союз, но со временем ее развернут по всему миру.
В отличие от экосистемы iOS, где Apple с ее Айфонами – единственный игрок, Android – это большой выбор на любой бюджет. Авторы бенчмарка AnTuTu называли смартфоны, которые в 2025 году предлагают лучшее соотношение цены-производительности.