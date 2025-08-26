Новые требования сильно усложнят установку приложений и APK-файлов из сторонних источников.

Google всегда позиционировала Android как открытую альтернативу замкнутой экосистеме Apple. Любой мог создать приложение, загрузить его на устройство или поделиться им напрямую. Однако вскоре это изменится.

Google объявила о введении новых требований для проверки разработчиков андроид-приложений – компания намерена проверять личности даже тех, кто распространяет их вне Google Play. Предполагается, что установка приложений от непроверенных разработчиков будет блокироваться.

Если раньше подобная проверка применялась только в Google Play, то теперь речь идет о системном уровне. Это означает, что установка приложений не только из официального магазина, но и из альтернативных маркетов или напрямую через APK-файлы станет возможна только после прохождения автором верификации через новую консоль разработчика Android.

Верификация будет упрощенной – проверять будут только личность разработчика, но не содержимое его программы. В Google нововведение сравнивают с проверкой документов в аэропорту, которая подтверждает личность пассажира, но не связана с досмотром багажа.

Google планирует начать тестирование программы в октябре 2025 года, пока она будет доступна только по приглашениям. Для всех разработчиков ее запустят в марте 2026 года, а в сентябре 2026-го для Бразилии, Индонезии, Тайланда и Сингапура она будет обязательной.

По словам компании, именно в этих странах больше всего страдают от мошеннических программ, которые пользователи устанавливают в обход Google Play. Если программа верификации будет успешна, ее распостранят на все устройства Android по всему миру к 2027-му году.

Напомним, в прошлому году Apple после давления со стороны ЕС разрешила установку сторонних приложений на устройствах iOS. Пока эта возможность доступна пользователям 27 стран, которые входят в Европейский союз, но со временем ее развернут по всему миру.

В отличие от экосистемы iOS, где Apple с ее Айфонами – единственный игрок, Android – это большой выбор на любой бюджет. Авторы бенчмарка AnTuTu называли смартфоны, которые в 2025 году предлагают лучшее соотношение цены-производительности.

