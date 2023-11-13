Скорее всего, эта функция не будет доступна для украинских пользователей.

Информация о том, что Apple собирается разрешить установку сторонних приложений на устройствах iOS, циркулирует в прессе и соцсетях весь 2023 год, но в последние недели сведения об этом становится все больше. Изначально считалось, что эту функцию добавят вместе с iOS 17, но этого так и не случилось. Теперь журналист Bloomberg Марк Гурман утверждает, что свобода все-таки придет на iOS в 2024 году.

Вероятно, такая возможность появится в iOS 17.3 или 17.4. Известно, что до марта 2024 года яблочные пользователи точно получат возможность ставить приложения в обход App Store.

Владельцы iOS-устройств смогут покупать и скачивать приложения напрямую с сайтов разработчиков. Это позволит разработчикам не платить комиссию Apple 15-30%. В то же время Гурман отмечает, что Apple будет "жестко контролировать этот механизм".

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Как известно, в ноябре прошлого года официально вступил в силу Закон Европейского Союза о цифровых услугах (DSA). Он, помимо всего прочего, обвязывает Apple снять запрет на установку приложений из сторонних источников. Купертиновцы выступают против этого закона, но им придется его соблюдать, при этом время у компании есть до марта 2024 года.

Есть нюанс

Установка приложений на iOS в обход App Store, скорее всего, появится только в странах Евросоюза, поскольку именно этот регулятор принял законопроект, обязывающий открыть доступ маркетплейсам.

Недавно в Айфонах появился механизм против обхода блокировок, который, как ожидается, Apple включит одновременно с новой функцией. Таким образом, пользователи из США или Украины не смогут выставить в настройках iPhone европейский регион, чтобы устанавливать сторонние приложения.

Как УНИАН уже рассказывал, Google решила воспользоваться давлением ЕС на Apple и вместе с ведущими европейскими операторами попытается отвоевать у Apple ее сервис iMessage, сделав его совместимым с другими устройствами.

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