Черные экраны, вылеты и сбои: первое в 2026 году обновление сломало Windows 11

Обновление KB5074109 является обязательным и устанавливается автоматически на все совместимые устройства.

Первое обязательное обновление Windows 11 в 2026-ом году оказалось неудачным – пользователи по всему миру столкнулись с серьезными проблемами в разных аспектах поведения системы.

Издание PC World сообщает как минимум о следующих ошибках:

Кратковременные черные экраны, которые "замораживают" рабочий стол на одну-две секунды.

Некоторые устройства перестали корректно переходить в режим сна: один из режимов (S3) не запускается, зато затемняет экран.

Зафиксирован баг в клиенте Outlook: процесс приложения не завершается корректно, оставаясь в памяти и препятствуя повторному запуску.

В корпоративном сегменте апдейт нарушил работу Azure Virtual Desktop и Windows 365.

У некоторых пользователей перестала работать функция выключения и перезапуска, из‑за чего приходится использовать "жесткое" выключение через кнопку питания.

Помимо перечисленных проблем, есть и другие: часть из них в экстренном режиме уже исправила Microsoft. Но ряд багов, например с Outlook и черным экраном, пока остаются нерешенными. Вероятно, их исправлений стоит ждать только в следующем февральском патче.

В результате этого инцидента среди части сообщества выросло недовольство качеством обновлений Windows – особенно на фоне заявлений Microsoft, что около 20-30% кода в некоторых проектах компании уже написано ИИ.

Напомним, в октябре 2025 года Microsoft официально прекратила поддержку Windows 10, что побудило миллионы пользователей искать альтернативы. И многие из них, вместо обновления до Windows 11, решили перейти на совершенно другую платформу – Linux.

Несмотря на прекращение поддержки, Windows 10 все еще остается крайне популярной – особенно в Украине. По данным StatCounter, ее используют 55% всех ПК с Windows, тогда как актуальная Windows 11 имеет долю всего в 40%.

