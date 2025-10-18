По разным оценкам, более 200 миллионов ПК не готовы к обновлению до Windows 11 на основе их требований к оборудованию.

С 14 октября Microsoft официально прекратила поддержку Windows 10, что побудило миллионы пользователей искать альтернативы. И многие из них, вместо классического обновления до Windows 11, решили перейти на совершенно другую платформу – Linux.

На это обратил внимание портал Neowin. Команда популярного дистрибутива Linux под названием Zorin OS выпустила крупное обновление своей ОС прямо в день "смерти" Windows 10. И уже за пару дней отчитались о небывалом росте популярности.

Если верить их информации, за два дня дистрибутив скачали более 100 тыс пользователей, что разработчики называют "самым большим запуском за всю историю". При этом 72% загрузок приходится на бывших юзеров Windows.

Zorin OS ориентирована на "перебежчиков" с Windows, и предлагает интерфейс, схожий с привычным, облегчая адаптацию. Одним из ключевых улучшений в свежей версии Zorin OS с порядковым номером 18 стала обновленная версия слоя совместимости WINE 10, позволяющая запускать приложения Windows на Linux.

Среди главных причин, почему пользователи вместо Windows 11 переходят на Linux, – отсутствие навязчивой рекламы и слежки, нетребовательное "железо", полный контроль над системой, а также активное сообщество. По разным оценкам, более 200 миллионов ПК не готовы к обновлению до Windows 11.

Несмотря на прекращение поддержки, Windows 10 все еще остается крайне популярной – особенно в Украине. По данным StatCounter, ее используют 55% всех ПК с Windows, тогда как актуальная Windows 11 имеет долю всего в 40%.

Ранее в Microsoft подтвердили, что пока у них нет планов на Windows 12. Этой осенью вместо новой ОС вышло крупное обновления 25H2 для Windows 11.

