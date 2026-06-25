Samsung внезапно обновила старые популярные смартфоны: кому повезло

Оба смартфона были выпущены в 2017 году, но по-прежнему остаются на руках у многих пользователей.

Samsung неожиданно выпустила обновление для смартфонов Galaxy S8 и Note 8, несмотря на то что их официальная поддержка завершилась несколько лет назад. На это обратили внимание в Android Authority.

Оба устройства вышли еще в 2017 году, и официально перестали получать обновления в 2022. Тем не менее, владельцы начали массово замечать свежее обновление системы, в которое вошли улучшения быстродействия, оптимизация работы системы и повышение общей стабильности гаджетов.

При этом никаких новых функций или актуальных исправлений безопасности прошивка не приносит. К сожалению, смартфоны все еще застряли на патчах безопасности с 2021 года.

Видео дня

Журналисты отметили, что подобные случаи происходят все чаще, когда очень старые модели получают небольшие обновления для поддержания базовой работоспособности. Ранее обновление спустя много лет после прекращения официальной поддержки получил iPhone 5s.

Galaxy S8 и Galaxy Note 8 вошли в историю как одни из самых удачных и инновационных флагманов Samsung. Они первыми представили культовый дизайн безграничных экранов с узкими рамками и отказались от физической кнопки "Домой".

Напомним, в прошлом месяце Samsung завершила поддержку трех популярных смартфонов среднего класса – Galaxy A13, A23 и M33. Все они перестали получать как новые прошивки, так и патчи безопасности.

Новая утечка о Galaxy S27 Pro указывает на то, что именно эта модель может стать самым интересным флагманом Samsung в 2027 году – и, возможно, более рациональным выбором для большинства пользователей.

Вас также могут заинтересовать новости: