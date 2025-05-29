Россияне так же хотят захватить всю Донецкую область, как у украинской армии были планы дойти до Мелитополя.

Летняя наступательная кампания россиян терпит неудачу, что может вызвать бунтовую ситуацию.

Об этом в эфире проекта "Тема с Мосейчук" заявил политический советник Александр Харебин.

"Россияне фактически входят в летнюю кампанию так, как Украина входила в летнюю кампанию 2023 года. Существует миф, что мы сейчас дойдем до Мелитополя — так россияне хотят захватить Донецкую область. К сожалению, для нас в 2023-м и к счастью для нас сейчас — летняя кампания для россиян закончится тем же самым. Это мясные штурмы. Это ситуация, когда россияне проигрывают", — говорит эксперт.

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Харебин отмечает — о вероятности такого развития событий уже открыто говорят российские военные блогеры. Те опасаются революционных настроений из-за провала наступления.

"Россия может оказаться в октябре или ноябре в ситуации 1917 года — когда Брестский мир, когда "штыки повернулись внутрь России"", — добавляет он.

"Бояться российской летней наступательной кампании не нужно", — подытожил Александр Харебин.

Что известно о предстоящем наступлении россиян

Ранее УНИАН сообщал, что Украина отвечает "стеной дронов" на подготовку россиян к летнему наступлению. По словам украинских чиновников и западных аналитиков, Кремль стремится одновременно подорвать моральный дух и уменьшить обороноспособность Украины.

Кроме того, эксперт рассказал, куда будут "сунуть" россияне во время летнего наступления. Главное - это то, что они не имеют сил, чтобы прорвать украинскую оборону и быстро подойти к Сумам или зайти в город.

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