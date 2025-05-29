Президент Украины отметил необходимость санкционного давления на Россию.

Россия так и не предоставила "меморандум" о прекращении огня, поэтому наблюдаем очередной российский обман. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

Он отметил, что сегодня были разговоры и с американцами, и с европейцами. "Всем надо говорить честно - всем в мире, и особенно тем, кто поддержал прекращение огня. Россия затягивает войну и делает все, чтобы просто обмануть страны, которые еще пытаются влиять на Москву словом, а не давлением", - сказал украинский лидер.

Он подчеркнул, что весь мир наблюдает за очередным российским обманом.

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"Слова с Москвой не работают. Даже так называемый меморандум, который они обещали и вроде бы больше недели готовили, до сих пор никто не видел. Украине не передали. Нашим партнерам не передали. Даже Турции как стране, которая принимала первую встречу, тоже не передали новую адженду. И хотя обещали совершенно противоположное, и прежде всего они обещали это Соединенным Штатам Америки, президенту Трампу. Очередной российский обман. Все они делают, чтобы встречи были пустыми. И это еще одна причина, чтобы были достаточные санкции - достаточное давление на Россию", - подчеркнул Зеленский.

Президент Украины отметил, что провел сегодня совещание с министром обороны Украины Рустемом Умеровым, министром иностранных дел Андреем Сибигой и руководителем Офиса Андреем Ермаком по дипломатической работе, потому что фактически каждый день происходит координирование действий с партнерами и подготовка встречи еще на этой неделе.

Зеленский сообщил, что был доклад сегодня Главкома Александра Сырского по фронту и по нашей дальнобойной активности на территории России. Президент подчеркнул:

"Спасибо нашим ребятам за меткость. И это абсолютно справедливо - именно в России должны чувствовать, что такое война, чтобы было желание заниматься дипломатией".

Заявления России о меморандуме

Как сообщал УНИАН, 19 мая состоялся телефонный разговор президента США Дональда Трампом и российского диктатора Владимира Путина. После него Путин заявил, что Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом относительно возможного будущего мирного договора с определением ряда позиций.

Украинская сторона передал российской стороне документ с украинской позицией относительно условий будущего мира.

29 мая спикер МИД Украины Георгий Тихий отметил, что в Министерстве иностранных дел Украины считают, что российская сторона затягивает с передачей проекта "меморандума" с российской позицией по прекращению огня из-за имеющихся в нем нереалистичных ультиматумов.

По его словам, если это не так, то россияне должны передать документ немедленно "прекратить играть в эти игры", потому что это "только доказывает, что они наверняка хотят, чтобы следующая встреча была пустой".

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