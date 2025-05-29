Даже потеря тысяч танков на фронте в Украине не свидетельствует об их ненужности.

Несмотря на огромные потери танков в российско-украинской войне, списывать эту технику еще рано - просто ей нужен соответствующий апгрейд. Об этом на страницах The Telegraph пишет отставной полковник британской армии, военный обозреватель Хэмиш де Бреттон-Гордон.

Анализируя то, как Британия должна реформировать свою армию на украинском опыте, отставной офицер призывает обратить внимание на электромагнитный аспект ведения боевых действий. Тот, кто контролирует электромагнитное измерение, тот контролирует пространство боя и имеет шансы выиграть войну, отмечает он.

Гэмиш де Бреттон-Гордон делает краткий экскурс того, как две армии используют беспилотники в условиях все более плотной работы систем РЭБ. Сейчас вершиной этого противостояния являются дроны на оптоволокне, но и они будут господствовать на поле боя недолго, считает аналитик.

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"Сейчас британские вооруженные силы почти совсем не оснащены для такого рода ведения войны. Нам нужно иметь возможность действовать на поле боя с беспилотниками, не будучи разрезанными на куски, и нам нужно иметь возможность бороться с врагом в этом новом способе ведения войны", - отмечает он.

Вместе с тем Гемиш де Бреттон-Гордон призывает не списывать танки с расчетов только потому, что дроны сжигают их тысячами. Он отмечает, что Россия и Украина потеряли в основном старые танки, которые не были подготовлены к новому характеру боевых действий. Это касается и старых советских машин, и их западных ровесников, которыми пользуются ВСУ.

"Надлежащим образом оснащенный современный танк с собственным оборудованием для постановки помех и автоматизированными системами активной обороны, которые могут сбивать ракеты, не говоря уже о медленно летающих беспилотниках, выживет и победит", - пишет он.

Аналитик отмечает, что двигатель танка способен генерировать достаточно энергии, чтобы питать бортовые системы РЭБ, а штатная система активной обороны будет сбивать то, что прорвется сквозь радиоэлектронный щит.

"Эти 60-тонные, грохочущие бронированные монстры все еще будут королями поля боя: израильтяне, которые сделали систему противодействия ракетам реальностью и являются мастерами радиоэлектронной войны, без проблем управляют своими современными танками "Меркава" вопреки беспилотникам ХАМАС и "Хезболлы", - отметил британский эксперт.

Война в Украине: современное оружие

Как писал УНИАН, Украина впервые применила так называемые дроны-матки, оснащенные технологией искусственного интеллекта. Таких "дрононосец" способен доставить ударные FPV-дроны на расстояние до 300 километров.

Также мы рассказывали, что новые дальнобойные РСЗО от Германии помогут ВСУ на Сумщине. Системы MARS имеют дальность 85 километров.

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