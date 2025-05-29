Пока не известно, появится ли на встрече американский представитель.

Соединенные Штаты Америки надеются, что Украина и РФ проведут новый раунд прямых переговоров уже на следующей неделе. Такое заявление сделала во время брифинга пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

"Мы надеемся, что Россия и Украина примут участие в прямых переговорах и обсуждениях на следующей неделе в Стамбуле. И мы верим, что эта встреча состоится. Это встреча, которую президент Трамп поддерживал – чтобы эти две стороны встретились и проводили прямые переговоры. [...] Надеемся, на следующей неделе будет прогресс в этом деле", – заявила она.

В то же время пока не известно, появится ли на этой встрече американский представитель.

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"Мы сообщим, если у президента будут планы отправить своего представителя", – добавила Левитт.

Переговоры Украины и РФ: последние новости

Как известно, 16 мая в Стамбуле состоялись первые с 2022 года прямые переговоры между представителями Украины и РФ. Делегация страны-агрессора выдвинула абсурдные условия, такие как вывод украинских войск со всей территории Запорожской, Донецкой, Херсонской и Луганской областей – даже тех частей, которые сейчас РФ не оккупирует.

Из положительных результатов той встречи отметить можно упомянуть обмен военнопленными, ведь за три дня Украина вернула домой 1000 своих граждан.

29 мая пресс-секретарь российского диктатора Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия предлагает провести новый раунд переговоров 2 июня – опять же, в Стамбуле. В то же время Украина, по его словам, пока на это предложение не ответила.

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