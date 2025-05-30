Пока ведутся переговоры о приближении мира, Россия терроризирует Украину ракетами.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп судит российского диктатора Владимира Путина по его действиям.

Сейчас он "чрезвычайно разочарован", ведь пока продолжаются переговоры о мире, Россия убивает гражданских людей в Украине. Такое заявление сделала пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс во время брифинга.

"И это суждение, которое вынесут лидеры этой страны, лидеры, откровенно говоря, свободного мира, о том, возможно ли вести переговоры или нет. И я думаю, что в таком случае нам придется принимать решение ежеминутно", – акцентировала представитель Госдепа США.

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В то же время на уточняющий вопрос о том, отправит ли Вашингтон представителя на следующие переговоры между Украиной и Россией, Брюс ответила, что не располагает такой информацией. При этом она добавила, что в Штатах надеются, что возможная встреча в Стамбуле состоится.

Переговоры с Россией

16 мая в Стамбуле встретились делегации РФ и Украины, где впервые за последние несколько лет провели прямые переговоры. Не обошлось без неадекватных требований и угроз со стороны России.

Сейчас же в России говорят, что хотят провести еще одни переговоры – тоже в Стамбуле, 2 июня. Представитель Путина Дмитрий Песков говорит, что Украина еще не ответила на такое предложение.

О возможных переговорах уже высказались и в Белом доме. Пресс-секретарь Кэролайн Левитт сказала, что Штаты надеются, что такая встреча состоится:

"Мы верим, что эта встреча состоится. Это встреча, которую президент Трамп поддерживал – чтобы эти две стороны встретились и проводили прямые переговоры. [...] Надеемся, на следующей неделе будет прогресс в этом деле", – заявила она.

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