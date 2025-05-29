Внимательно рассмотрите изображение и помните, что времени мало.

Головоломки и оптические иллюзии – это отличный способ не только скоротать время, но и потренировать свои умственные способности. Часто такие задачи заставляют мозг воспринимать то, что не является реальным, и именно это делает их настолько интересными.

При этом регулярное решение головоломок с оптическими иллюзиями может иметь ряд преимуществ для психического и когнитивного здоровья. К примеру, улучшится ваше восприятие информации, память, способность быстро принимать решения. Более того, это даже может снизить уровень стресса и тревоги.

УНИАН подготовил для вас новый интересный вызов. Вы увидите изображение, на котором разным шрифтом написаны строки цифр, но только в одной из них присутствует восьмерка. Вам нужно найти число 8, и сделать это надо всего за 8 секунд.

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Так что, вы в игре? Проверить свои способности в этом задании? Тогда начинаем отсчет времени. Помните, что цифра 8 может "прятаться" как в больших строках, так и в маленьких.

Тик-так. Ваши 8 секунд на поиск восьмерки исчерпаны. Вам удалось заметить это число среди других? Если да, поздравляем. Вы действительно очень внимательный человек.

Если вы так и не нашли цифру 8, мы дадим вам небольшую подсказку. Сфокусируйтесь на нижней части изображения. Восьмерка скрывается где-то там.

Правильный ответ:

Больше интересностей

Для тех, кому нравится искать объекты на изображениях, предлагаем примерить на себя роль сотрудника бюро находок. Представьте, что к вам обратился человек, который потерял расческу. Сможете ли вы найти ее за 8 секунд?

Если вас больше "тянет" к заданиям со словами, проверьте свои способности в задании, где надо найти слово "коса". На ответ у вас будет 7 секунд.

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