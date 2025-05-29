Видно из космоса: гигантский айсберг 1986 года мчится к острову пингвинов

Ученые сделали еще одно напоминание о последствиях глобального потепления, которое все чаще меняет лицо нашего мира.

Гигантский айсберг A23a весом более триллиона тонн и высотой с десятиэтажку сейчас дрейфует по Южной Атлантике и приближается к острову Южная Джорджия. Его движение тщательно отслеживают спутники, ведь последствия могут быть катастрофическими для местной экосистемы, пишет Daily Galaxy.

A23a - не новичок в океане. Этот ледяной великан образовался еще в 1986 году, когда откололся от ледника Филхнера в Антарктиде. Десятилетиями он был "припаркован" в море Уэдделла, но теплые океанские воды снова сдвинули его с места.

Остров Южная Джорджия - дом для колоний королевских пингвинов и половины всей популяции южных морских слонов. Если A23a сядет на мель возле острова, это может заблокировать доступ животных к морю, как это уже случалось в прошлом. Результат - массовое голодание и коллапс локальной экосистемы.

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Ученые также ожидают, что айсберг начнет распадаться на меньшие части. Но и обломки представляют угрозу - они могут двигаться непредсказуемо, влияя на морскую жизнь и затрудняя судоходство.

Айсберг A23a, видимый из космоса, стал не только объектом исследований, но и тревожным сигналом изменений в климатической системе планеты. Его путешествие - еще одно напоминание о последствиях глобального потепления, которое все чаще меняет лицо мира.

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