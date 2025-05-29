Жмайло говорит, что это не означает, что украинская оборона не выдержит.

Летняя наступательная кампания врага уже идет, но ее нельзя по мощности сравнить с теми боями, которые были раньше. Об этом сказал в эфире телемарафона исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

Он отметил, что сейчас врагу удалось фактически захватить четыре села на Сумщине благодаря массовому применению дронов на оптоволокне, которые не уязвимы к средствам РЭБ, а также задействованию большого количества авиации для сброса КАБов на украинские населенные пункты. При этом рассказал, что нельзя говорить о полном контроле врага над этими населенными пунктами, потому что там "постоянное таскание с нашими войсками".

По его словам, российские оккупанты пытаются атаковать в сторону Олешни, хотят выходить к Юнаковке, которая фактически расположена уже за трассой, ведущей из Сум в Курск. Он добавил, что Силы обороны пытаются удержать эту высоту. Эксперт отмечает, что, по разным оценкам, продвижение врага за последние дни было незначительным - на разных участках от 300 до 500 метров, а захват сел, это результат более месячных штурмов врага и в тех селах Силам обороны нечего было удерживать, потому что позиции фактически были уничтожены.

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Жмайло рассказал, что на Сумщину россияне перебросили элитные части, которые пытались вытеснить наши войска с Курщины, но до конца им это сделать не удалось.

"Но они не имеют сил, чтобы прорвать украинскую оборону и быстро подойти к Сумам или зайти в город", - подчеркнул он.

По его словам, с 50 тысячными силами россияне могут все же далеко зайти, отгрызать "куски" украинской территории вдоль границы и будут пытаться всячески растягивать нашу линию обороны. Жмайло сказал:

"Летняя наступательная кампания врага уже идет, но ее нельзя по мощности сравнить с теми боями, которые были на третью неделю ноября, когда россияне за сутки могли захватить где-то 35 кв. километров украинской территории. Сейчас - на этой неделе этот показатель подскочил и составляет 25 кв. км с учетом территории Сумщины, за которые бои продолжались почти месяц".

По его словам, россияне однозначно "будут лезть", потому что этому способствует геополитическая обстановка.

"Администрация США спасовала - не введены санкции против РФ и враг понимает, что у них есть запас прочности на лето - на последний рывок, поэтому они будут делать все возможное", - отметил эксперт.

При этом не исключил, что Путин убеждал Трампа, что он за лето достигнет выгодное для Россию положение и Украина станет более сговорчивой на переговорах.

"Враг будет лезть, но это не значит, что мы "посыпемся", - сказал Жмайло.

Он отметил, что со стороны наших партнеров сейчас не созданы условия для того, чтобы заставить Россию пойти на прекращение огня, потому что все угрозы США и Европы пока не воплощаются.

Наступление РФ на Сумщине

Как сообщал УНИАН, украинский мониторинговый проект DeepState отмечал на днях, что российские оккупанты прочно закрепились в приграничье Сумской области, и теперь эту территорию уже нельзя считать просто "серой зоной" - враг уверенно ее контролирует.

Аналитики отмечают, что первые попытки врага занять позиции на Сумщине датируются началом марта, когда это было еще частью битвы за Суджу. В то время украинским защитникам удавалось отражать российские атаки, но активное давление вражеской пехоты и работа дронов в конце концов дали результат. Россияне начали постепенно оттеснять украинские подразделения от линии границы в районе сел Новенькое и Журавка.

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