Кибальчич напомнил, что в июле традиционно чаще всего наблюдаются самые жаркие дни.

В этом году первый календарный месяц лета ожидается теплым по всей Европе, с максимальными отклонениями от нормы в районе Балканского полуострова, Турции и Польши. Об этом рассказал Meteoprog.com синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, в Украине также ожидается теплый июнь со среднемесячной температурой в пределах +18...+23°, что на 0,5-1,8° выше нормы. Количество осадков прогнозируется в пределах нормы, местами на западе и севере на 20-40% меньше нормы.

"Рекордной жары в июне не предвидится, но повторяемость опасных погодных явлений, таких как сильные ливни, град и шквалы, может быть достаточно высокой. Поэтому следует внимательно следить за прогнозами и оперативными штормовыми предупреждениями от официальных источников", - рассказал он.

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Кибальчич напомнил, что в июле традиционно чаще всего наблюдаются самые жаркие дни, когда дневная температура достигает +35°С и выше, а ночью не опускается ниже +20°С (так называемые тропические ночи). Синоптик отметил:

"Этот год также не будет исключением. Наиболее вероятный период с дневной температурой свыше +30° ожидается во второй половине месяца. Подобные показатели уже практически являются нормой для нашего региона, а длительные волны жары становятся все более экстремальными, особенно в южных, центральных и восточных областях. Количество осадков в июле ожидается несколько ниже нормы, в связи с чем существуют риски возникновения природных пожаров и развития почвенной засухи в некоторых областях Украины. Средняя температура июля также прогнозируется выше нормы на 0,7-2,0° и будет колебаться в пределах +20...+25°".

Согласно его прогнозу, в августе жаркая погода предполагается на большей части территории Украины, особенно в первой половине месяца.

"В этот период обычно наблюдаются местные синоптические процессы и господство тропических и субтропических воздушных масс, имеющих пустынное происхождение (из северных районов Африки или Средней Азии). Поэтому температурный фон, с большой вероятностью, будет превышать норму на 2,0-2,5°. Впрочем, рекордов жары, подобных тем, что фиксировались в прошлом году, пока не предвидится. Количество осадков будет традиционно меньше нормы, особенно на Левобережье, где существуют риски развития длительной засухи", - отметил специалист.

Он утверждает, что средняя летняя температура в 2025 году прогнозируется выше климатической нормы примерно на 1,1-2,5°.

"Вместе с тем, ни один из месяцев не станет рекордно жарким, поскольку пока нет предпосылок для этого. Осадки будут распределяться по территории неравномерно, местами будут фиксироваться сильные ливни, и в целом летний сезон отметится повышенной грозовой деятельностью и более частыми случаями опасных и стихийных погодных явлений конвективного происхождения", - добавил Кибальчич.

Погода в Украине

В пятницу, 30 мая, дождей в Украине станет меньше, однако местами все же будут грозы и даже град. А потепление следует ожидать в начале июня. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в предпоследний день мая в Киеве дождей в целом станет меньше по сравнению с сегодняшним днем, однако полоса, обозначенная на карте ниже, будет дождливой, местами с грозами или даже градом.

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