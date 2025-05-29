В Москве говорят, что сербские компании "хотят нажиться на крови славянских народов".

Служба внешней разведки Российской Федерации обвинила Сербию в поставках боеприпасов Вооруженным силам Украины.

В пресс-релизе, который называется "Сербский военпром пытается выстрелить России в спину", разведка жалуется на "конвейер смерти", в котором участвуют крупнейшие компании сербского военно-промышленного комплекса: "Югоимпорт СДПР", Zenitprom, Krusik, Sofag, Reyer DTI, Sloboda, Prvi Partizan и другие.

По их данным, Украина уже получила от сербских компаний сотни тысяч снарядов для реактивных систем залпового огня и гаубиц, а также миллионы патронов для стрелкового оружия:

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"Вряд ли подобные поставки можно обосновать "гуманитарными соображениями". У них одно очевидное предназначение - убивать и калечить российских военнослужащих и гражданское население России".

Москва заявляет, что для поставок используются фальшивые сертификаты конечного пользователя. Странами-посредниками чаще всего являются Чехия, Польша и Болгария. Также, согласно сообщению российской разведки, к поставкам привлекают африканские страны.

Российское ведомство обвинило сербских оборонщиков и "их покровителей" в желании "нажиться на крови братских славянских народов".

Сербия поставляет Украине оружие

Как известно, несмотря на официально нейтральную позицию в войне России против Украины, Сербия фактически поставляет боеприпасы, которые в итоге оказываются в украинской армии.

По данным западных СМИ, с начала полномасштабного вторжения в 2022 году через третьи страны в Украину поступило сербских боеприпасов на сумму примерно 800 миллионов евро.

Сербские компании не поставляют оружие непосредственно Украине, но активно продают его странам НАТО, в частности Соединенным Штатам Америки, Испании, Чехии и Польше.

Президент Сербии Александр Вучич признал, что знает о конечном назначении этого оружия и не планирует этого прекращать

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