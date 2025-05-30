Узнайте, какие праздники наступают 30 мая и чего нельзя делать.

Сегодняшний день с давних времен считается опасным - для людей есть немало запретов. В православии вспоминают важного святого, а всемирный праздник сегодня посвящен женскому движению. В народе есть рекомендации по проведению даты 30 мая.

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Какой сегодня праздник церковный

В современном христианском календаре в эту дату превозносят исповедника Исаакия Далматского. Ему молятся об исцелении душевных ран и помощи в принятии сложных решений.

Сторонники старого стиля могут не помнить, какой сегодня церковный праздник наступал ранее, а именно день памяти апостола от семидесяти Адроника и его помощницы Юнии.

Какой сегодня праздник в мире

Самое важное международное торжество дня - День феминизма или День женской эмансипации. Без этого движения жизнь женщин была бы совсем другой - только благодаря феминизму они выбороли возможность владеть недвижимостью, голосовать на выборах, учиться и работать в любых сферах.

В других государствах есть собственные национальные праздники сегодня:

в Испании - День Канарских островов;

в Хорватии - День парламента и День государственности;

в Чехии - День Иеронима Пражского;

в Перу - День картошки;

в Польше - День приёмных родителей;

во Франции - День соседей;

в США - День Ронни Дио.

В мировой истории были талантливые люди, рожденные в эту дату: кинорежиссеры Говард Хоукс и Франклин Шеффнер, продюсер Ирвинг Тальберг, физик и астроном Ханнес Альвен, джаз-музыкант Бенни Гудмен, футболист Стивен Джеррард.

Какой сегодня праздник в Украине

Из выдающихся украинцев именинниками 30 мая являются поэтесса Константина Малицкая, скульптор Александр Архипенко, композитор Богдан Весоловский, артистка Оксана Билозир, дирижер Теодор Кучар.

Хотя официальных праздников сегодня в Украине нет, мы можем вспомнить о церковных и народных обычаях.

Какой праздник 30 мая в народе

Наши предки называли этот день Исаакий Змеевик, поскольку рептилии выползали из нор и становились агрессивнее. Люди старались избегать встречи со змеями, поэтому оставались дома и занимались домашними делами.

По давним представлениям сегодня праздник, удачный для посева вьющихся растений - винограда, гороха, фасоли и т.п.

Что нельзя делать сегодня и какие есть приметы

Поговорки об этой дате предсказывают погоду летом и осенью:

если дует холодный ветер, то будет прохладное лето;

весь день идет дождь - к грибному сентябрю;

если гремит гром, то июнь будет непогожим;

среди дня закрылись цветы - к дождю.

Поскольку 30 мая - праздник змей, запрещено ходить в лес, на реку и в другие дикие места, где водятся гадюки. Также не стоит знакомиться с новыми людьми и излишне доверять незнакомцам.

Чей День ангела сегодня

Приверженцам нового стиля может интересно, что сегодня за праздник именин отмечает церковь. Церковь чтит всего два имени - Василий и Яков.

По старому календарю поздравить стоит носителей имён Адриан, Афанасий, Николай, Степан, Евдокия и Ефросиния.

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