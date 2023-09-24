Цены колеблются от 125 тысяч рублей.

Крупнейший в Российской Федерации оператор связи представил в своем магазине в Москве новый iPhone 15 от Apple. Презентация состоялась за сутки до начала мировых продаж.

"Компания МТС первой в России презентовала iPhone 15 Pro Max в своем флагманском магазине за сутки до начала мировых продаж. ...На презентации МТС посетители магазина смогли протестировать новинку и получить подробную консультацию", - сообщили российские СМИ.

Отмечается, что все версии iPhone 15 россияне могут купить на сайте МТС, оплатив заказ наличными или оформив кредит. Цены колеблются от 125 до 170 тысяч рублей, что соответствует ценовому диапазону в США.

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Справка УНИАН. Компания МТС или Мобильные Телесистемы работает в Российской Федерации, Беларуси и Армении. Общая база насчитывает примерно 80 миллионов абонентов. В июле 2022 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США исключила ее из листинга Нью-Йоркской фондовой биржи из-за введенных санкций.

Старт продаж iPhone 15 - что известно

22 сентября в мире стартовали продажи четырех новых моделей смартфонов от Apple — iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Одновременно с этим украинские ритейлеры открыли предзаказ на новые модели от Apple, из-за чего стали известны цены и дата начала продаж в Украине. Отмечается, что забрать новый iPhone 15 можно будет уже 29 сентября.

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