В Генштабе не комментировали эту информацию.

Российская захватническая армия оккупировала поселок в Донецкой области, а также продвинулась на территории Сумской области.

Об этом свидетельствует обновленная карта украинского аналитического проекта DeepState. Стоит отметить, что в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины эту информацию не подтверждали. По данным аналитиков, войскам Российской Федерации удалось захватить населенный пукнт Зеленое Поле:

"Враг оккупировал Зеленое Поле, а также продвинулся возле Новоселки, Водолагов, в Локне и Беловодах".

Бои на Сумщине

Напомним, ранее Москва заявила о намерении создать так называемую буферную зону безопасности вдоль границы с Украиной. Кремлевский правитель Путин объявил, что российские оккупационные войска уже выполняют эту задачу.

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Аналитики американского Института изучения войны считают, что Россия стремится захватить город Сумы и часть Сумской области для создания буферной зоны.

Во время встречи в Курской области глава Глушковского района Павел Золотарев предложил Путину захватить "по меньшей мере Сумы", чтобы сделать невозможным использование украинской армией артиллерии и дронов для ударов по территории РФ.

Сейчас российские войска пытаются продвинуться вглубь Сумщины, их действия ограничиваются штурмами отдельных населенных пунктов.

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