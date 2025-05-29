Аппарат получил топовый процессор MediaTek, батарею 7200 мАч и уникальный внешний вид.

Китайский бренд Realme представил новый недорогой флагман Neo 7 Turbo. Девайс получил топовый процессор MediaTek Dimensity 9400e, большую батарею и уникальный внешний вид, пишет Gizmochina.

Внешне Neo 7 Turbo очень похож на глобальный Realme GT 7, но у него есть отличительная фишка – полупрозрачный корпус в стиле смартфонов Nothing. Производитель называет такой стиль "дизайном прозрачного перерождения".

В тестах AnTuTu новинка набирает больше 2,45 миллиона баллов. Батарея на 7200 мАч поддерживает сверхбыструю зарядку мощностью 100 Вт. Всего за 19 минут смартфон заряжается на 50%, а полного заряда хватает на ~16 часов просмотра видео.

Видео дня

Характеристики экрана: 6,78", OLED, 1,5K, 144 Гц. Пиковая яркость 6500 нит – это ярче, чем у большинства флагманов премиум-класса. Заявлена защита IP66/68/69. Основная камера – 50-мегапиксельная с OIS и 8-Мп ширик с углом обзора 112 градусов. Впереди установили фронталку на 16 Мп с диафрагмой f/2.4.

Также в смартфоне предусмотрены линейный вибромотор по оси X, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC и обновленная оболочка Realme UI 6.0. Девайс доступен в двух цветах – "прозрачный черный" и "прозрачный серый".

Стоимость базовой версии Realme Neo 7 Turbo (12/256 Гбайт) начинается с 1999 юаней или 280 долларов. Модель с 16 Гбайт ОЗУ и 1 Тбайт встроенной памяти оценили в 380 долларов. Открытые продажи в Китае стартуют 31 мая.

Напомним, что дебютировавший недавно на глобальном рынке Realme GT 7 оказался самым автономным современным смартфоном. При средней нагрузке телефон выдержал рекордные 21 час и 6 минут.

В 2025 году на рынке начали появляться телефоны с батареями 7500 мАч и даже 8000 мАч. Что интересно, большинство из них выступают в среднем ценовом сегменте.

Вас также могут заинтересовать новости: