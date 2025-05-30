Кэллог: Трамп разочарован уровнем неразумности России

Генерал отметил, что Украина может отвергнуть предложение о переговорах в Стамбуле 2 июня из-за действий России.

Президент США Дональд Трамп "разочарован уровнем неразумности России" в процессе переговоров о мире в Украине. Об этом заявил специальный посланник США по вопросам Украины и РФ Кит Келлог в интервью ABC News.

Генерал подчеркнул, что Москва до сих пор не предоставила украинской стороне обещанного меморандума. Это создает дополнительные риски для продолжения переговоров.

Российский диктатор Владимир Путин во время разговора с Трампо пообещал предоставить собственные предложения по урегулированию войны в течение недели, но ни американская, ни украинская стороны их не получили.

Видео дня

"Я спросил руководителя Офиса президента Украины (Андрея Ермака - УНИАН), видел ли он этот документ - он сказал, что вообще его не видел...Так же его не получал и ведущий украинский переговорщик (министр обороны - УНИАН) Рустем Умеров", - отметил Келлог.

Спецпосланник Трампа отметил, что Украина может отвергнуть предложение о переговорах в Стамбуле 2 июня, ведь не получила обещанного меморандума.

Келлог добавил, что Трамп сделал несколько инициатив, которые могли бы стать основой для обсуждения будущего статуса оккупированных регионов , но отсутствие реакции со стороны России и слабая поддержка этих предложений его разочаровали. Генерал сказал:

"Я думаю, что его разочарование заключается в том, что он выдвинул ряд разумных предложений и попытался начать конструктивную дискуссию. Но вместо этого он увидел уровень глупости, который меня тоже очень расстроил ".

Россия тормозит мирные переговоры - что известно

16 мая в Стамбуле состоялись первые с 2022 года прямые переговоры между Украиной и РФ. Сам Путин на визит не решился, хотя президент Украины Владимир Зеленский публично говорил, что будет ждать его лично.

Российскую делегацию возглавил помощник Путина Владимир Мединский. Во время самих переговоров Россия снова выдвигала абсурдные требования по украинским территориям - хотели четыре области, обещая впоследствии требовать "шесть или восемь". Также там разбрасывалась угрозами в адрес членов украинской делегации, заявив, что некоторые из них могут потерять больше родственников на войне.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что РФ предлагает провести новый раунд переговоров 2 июня в Стамбуле. В то же время Украина, по его словам, пока на это предложение не ответила.

Вас также могут заинтересовать новости: