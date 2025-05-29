Правая партия "Лига" активно критикует соответствующее решение Германии.

В отличие от Германии, Италия не намерена снимать ограничения на использование своего оружия для ударов вглубь России.

Об этом пишет итальянская газета Il Fatto Quotidiano, ссылаясь на знакомых с этим вопросом чиновников. В официальной резиденции премьер-министра Италии Джорджи Мелони не комментировали заявления немецкого канцлера Фридриха Мерца, однако Рим не планирует идти тем же путем.

Издание напоминает заявление Мелони от июня прошлого года, когда она раскритиковала призыв бывшего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга позволить Украине такие удары. По данным журналистов, ее позиция остается неизменной.

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Кроме того, на днях глава Комиссии по вопросам европейской политики Палаты депутатов Италии Алессандро Джильо Винья заявил, что мир должен прислушаться к словам Папы Римского и работать ради мира, "а не подпитывать войну". Аналогичное заявление сделала партия "Лига":

"Кто-то в Европе хочет приблизить Третью мировую войну? Абсурд. Пусть они послушают слова о мире Папы Льва XIV".

Несмотря на то, что содержание одиннадцати пакетов военной помощи Украине засекречено, Италия все же передавала ей ракеты Storm Shadow, которые имеют потенциал для дальних ударов, говорится в статье. Однако Рим настаивает на запрете их применения по территории России.

Удары вглубь России

Напомним, недавно канцлер Германии объявил о снятии ограничений на использование западного оружия для ударов по военным целям на территории России.

По его словам, аналогичное решение также приняли Соединенные Штаты Америки, Франция и Великобритания. В Государственном департаменте не стали это подтверждать.

Кроме того, в самой Германии уже успели опровергнуть слова канцлера. В частности, министр финансов Ларс Клингбайль заявил, что не существует никакого нового соглашения по этому поводу.

А президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что не получал официальных сигналов о таких изменениях. Он планировал обсудить этот вопрос во время встречи с Мерцем в Берлине.

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