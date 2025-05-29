Передача золота обеспечивает дополнительную анонимность, поскольку обходит традиционные финансовые системы, оставляя ограниченный цифровой след.

Российская Федерация платила Ирану за покупаемые беспилотники "шахед" золотом. В отчете исследовательской группы C4ADS, который оказался в распоряжении The Washington Post, описана сложная система платежей, использовавшаяся в этой многомиллионной сделке.

Отмечается, что помимо обычного банковского перевода, который, согласно документам, был обработан через банк в Объединенных Арабских Эмиратах, Россия также поставила в рамках сделки золото.

В выдержке из контракта между российским производителем дронов, заводом "Алабуга" и подсанкционной иранской компанией Sahara Thunder подробно описана поставка золотых слитков на общую сумму около 104 миллионов долларов.

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"Используя золото, стороны избежали использования доллара США, который может быть в дефиците или подвергнут санкциям со стороны Министерства финансов США. Передача золота также обеспечивает дополнительную анонимность, поскольку обходит традиционные финансовые системы, оставляя ограниченный цифровой след", - говорится в отчете.

Важно, что иранские корпоративные данные показывают, что через несколько месяцев после введения санкций США компания Sahara Thunder начала процесс ликвидации. Вероятно, на ее месте появится другое юридическое лицо.

Согласно отчету, партнерство России и Ирана в области беспилотных летательных аппаратов подчеркнуло ограниченность глобальных санкций, поскольку санкционированные субъекты адаптируются, а на их место приходят другие. Там отмечают:

"Только понимая и адаптируясь к этим тактикам, глобальные заинтересованные стороны могут помешать деятельности подобных субъектов".

Как РФ модифицирует "шахеды"

Россия улучшила иранские беспилотники Shahed-136, добавив к ним 90-килограммовые боеголовки, благодаря чему они могут наносить еще больше вреда во время ударов по украинским городам. Новые комбинированные боеголовки создаются как две разные модели, однако обе весят по 90 кг. Одну из них делают в России, другую - в Иране.

Российская модель под названием КОФЗБЧ имеет кумулятивный, осколочный, фугасный и зажигательный эффекты, а именно может разрушать здания, разбрасывать смертоносные обломки, вызывать пожары и создавать мощную ударную волну. Версия Ирана не имеет зажигательной способности, однако все равно наносит сильный удар.

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