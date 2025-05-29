Простое сравнение ресурсов не работает, иначе Россия уже бы победила, считает аналитик.

Российский диктатор уверен в победе России, потому что считает, что время играет на него. Однако в этом Владимир Путин стратегически просчитался, и на самом деле время играет в пользу Украины. Такое мнение на страницах The Hill высказал Александр Мотыль - профессор политологии в Университете Рутгерса в Ньюарке, специалист по Украине, России и СССР.

Он признает, что не только Путин "делает ставку" на Россию в этой войне, но и многие внешние наблюдатели. К этому их толкает простой расчет ресурсов обеих сторон, в частности человеческих и экономических - Россия преобладает по всем количественным показателям.

"Трудно спорить с цифрами. Легко спорить с тем, что они означают или не означают. В конце концов, одни только цифры - плохой предвестник победы. США должны были бы победить во Вьетнаме, Афганистане и Ираке, но этого не произошло. Франция должна была бы победить в Алжире и Вьетнаме, но этого не произошло. Имперская Россия должна была бы выиграть Крымскую войну и Русско-японскую войну, но этого не произошло. А древние греки, а позже и Александр Македонский, никогда не должны были победить Персидскую империю, но они это сделали", - отмечает Мотыль.

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Аналитик подчеркивает, что количественное превосходство России отнюдь не является гарантией ее победы. И тот факт, что война длится так долго при этих обстоятельствах, по его мнению, может указывать на ошибочность количественного подхода.

Мотыль также приводит мнение украинского комбрига Роберта Бровди, более известного под позывным "Мадьяр". Недавно он озвучил стратегию, согласно которой, Украина сможет победить Россию, если будет убивать больше российских солдат, чем Кремль успевает мобилизовать.

Считается, что сейчас ежемесячные пополнения российской армии составляют около 30 тысяч человек, а Украина уничтожает ежемесячно 20 тысяч оккупантов. Следовательно, чтобы выйти на победную стратегию, украинская армия должна повысть темпы денацификации России еще на 10-15 тысяч оккупантов в месяц.

"Сделайте это, и все российские наступательные действия быстро провалятся. Продолжайте в том же духе, и глобальный моральный дух российской армии разрушится. Продолжайте еще немного, и вы можете свергнуть российское правительство", - убежден "Мадьяр", который рекомендует делать ставку на увеличение количества дроноводов в Силах обороны.

По мнению Александра Мотыля, в худшем случае ситуация в войне катится к определенной форме "ничьей", что можно рассматривать как форму украинской победы, учитывая неравенство ресурсов. Если же быть немного оптимистичнее, то Украина до сих пор сохраняет шансы на победу, если, например, воплотить в жизнь стратегию "Мадьяра".

"Время, возможно, просто на стороне Украины", - резюмирует американский политолог.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, Россия получила от КНДР значительно больше артиллерийских боеприпасов, чем считалось ранее. До сих пор озвучивались цифры на уровне 4-6 миллионов единиц, но новое разлсдирование показало, что это лишь основной калибр. Общее же количество значительно больше.

Также мы рассказывали, что Путину мало оккупации четырех областей Украины. Американские аналитики считают, что диктатору нужна полная капитуляция Украины, а также уничтожение Североатлантического альянса,

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