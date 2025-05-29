По его словам, сейчас странам ЕС нужна война в Украине еще года два-три, чтобы они могли подготовиться к отпору.

Страны Европы заинтересованы в продолжении российско-украинской войны, так как пока не готовы воевать с Россией. Об этом сказал в интервью LIGA.net дипломат и бывший посол Украины в США 2015-2019 годов Валерий Чалый.

По его словам, для подготовки им нужно два-три года, чтобы укрепить оборону.

Чалый отмечает, что в ЕС хорошо понимают, что в случае прекращения огня в Украине, Россия может атаковать кого-то из европейских соседей. При этом добавил, что НАТО тогда разве что выразит беспокойство.

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"Если бы Россия сейчас пошла на Эстонию, она бы спокойно заняла полстраны за 72 часа, потом вышла бы оттуда, и НАТО ничего бы не успело сделать, кроме как выразить обеспокоенность", - считает Чалый.

По его словам, на сегодня Европа не готова к ведению войны из-за, в частности, не достаточного количества ракет и снарядов. Он добавил, что благодаря Украине страны ЕС получили время на подготовку. Дипломат подчеркнул:

"Но почему мы должны в этой ситуации отдавать жизни десятки тысяч людей? Понимаю. Что они дают нам оружие, чтобы мы могли выполнять роль восточного форпоста. Но без членства в НАТО почему мы это должны делать? Да, мы защищаем себя и у нас нет выбора. Мы не можем сделать врагу условный коридор, чтобы они шли через Украину дальше. Мы так не сделаем конечно".

По его словам, сейчас странам ЕС нужна война в Украине еще года два-три, чтобы они могли подготовиться к отпору.

При этом добавил, что Европа может ошибаться в своих оценках планов российского диктатора Владимира Путина. Он не исключает, что Россия совершит нападение на страну НАТО, продолжая воевать в Украине.

По его словам, в 2023 году можно было войну остановить и устранить угрозу для Европы, но этого не было сделано. Чалый заявил, что Украина для того, чтобы выжить, сейчас должна воевать.

Война в Украине - позиция ЕС

Как сообщал УНИАН, издание DW со ссылкой на неназванных европейских дипломатов отмечало, что страны ЕС не намерены выполнять требование Кремля о прекращении поставок оружия Украине во время 30-дневного прекращения огня.

Речь шла о том, что Евросоюз добивается того, чтобы Украина оказалась в самой сильной позиции на мирных переговорах, а также могла отказаться от "плохой", как сказал бы Трамп, сделки и выбрать наиболее подходящий для себя момент для переговоров.

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