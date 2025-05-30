Это задание бросит вызов вашей внимательности к деталям.

Кто из нас не любит интересных вызовов? Головоломки, оптические иллюзии, различные тесты – все это имеет бешеную популярность в сети, в частности, по этой причине.

Однако такие задачки – это не только способ развлечься, но и полезное упражнение для мозга. К примеру, новое задание от УНИАН протестирует вашу наблюдательность и внимательность к деталям.

Итак, ниже вы увидите изображение дороги, состоящей из четырех полос. Рядом виднеется поворот, а по тротуару идет прохожий. Вроде бы, ничего удивительного, не так ли?

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Но кое-что на этом рисунке не вписывается в общую картину. Сможете ли вы заметить эту деталь в простом тесте на интеллект? Сделать это нужно будет всего за 5 секунд.

Не думайте, что это будет просто. Поскольку на картинке очень много деталей, сосредоточится будет трудно. Не стоит забывать и о том, что на ответ у вас считанные секунды – ограничение во времени тоже может добавлять стресса.

Так что? Вы принимаете этот вызов? Начинаем отсчет времени!

Что ж, ваши 5 секунд на поиск скрытой ошибки исчерпаны. Удалось ли вам заметить ее за такой короткий промежуток времени? Если вы справились, вы можете собой гордиться. Вы не только очень внимательны, но и разбираетесь в правилах дорожного движения.

Если же вам не хватило времени, чтобы найти ответ, не расстраивайтесь. Вернитесь к изображению и попробуйте поискать еще. Помните, что иногда ошибки настолько хорошо замаскированы, что мы не замечаем их в общей картине.

Правильный ответ:

Обратите внимание на знак: он говорит о возможности повернуть направо. Однако по правую сторону поворотов нет – лишь тротуар.

Другие интересные задания от УНИАН

Для любителей головоломок с числами предлагаем интересную оптическую иллюзию, где среди чисел надо найти восьмерку. Справиться с этой задачей необходимо всего за 8 секунд.

Если же вам больше нравятся задачки, где нужно найти что-то отличное или спрятанный объект, попробуйте найти кота с голубыми глазами среди кареглазых пушистиков. На это задание тоже отведено 8 секунд.

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