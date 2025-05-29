Враг вплотную приблизился к Юнаковке.

Российские оккупационные войска продолжают пытаться продвинуться вглубь Сумской области. Враг нацелился на Хотень и Юнаковку, сообщает DeepState.

"Продвижение врага в Беловодах и Локне, к сожалению, не являются последними и активность противника с каждым днем усиливается. Постоянное давление пехотой дают о себе знать, а предыдущие успехи дают мотивацию [россиянам] их развивать", – говорится в сообщении.

Также авторы отмечают, что под вопросом остается ситуация в населенных пунтках Водолаги, Владимировка и Константиновка. Сейчас они находятся в серой зоне – там идут активные штурмы, при этом четкого подтверждения того, что их захватил враг, нет.

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"Мы держим связь со многими бойцами из разных подразделений, которые держат там оборону и самое интересное, что все они описывают разную обстановку на данном отрезке [...] Неутешительные перспективы. Враг нацелился на населенный пункт Хотень, а также Юнаковку. К последнему враг уже приблизился вплотную и пробует осуществлять штурмовые действия в направлении сел", – добавляют в DeepState.

Отмечается, что в Юнаковке есть много домов, а враг использует их для того чтобы прятаться, накапливать силы и закрепляться. Поэтому если россияне сумеют оккупировать этот населенный пункт, и окружающие высоты, есть угроза атак по Сумах с применением FPV-дронов.

"Силы Обороны прилагают максимальные усилия, чтобы стабилизировать обстановку и остановить продвижение врага", – резюмируют авторы.

Война в Украине: ситуация на Сумщине

26 мая глава Сумской ОВА Олег Григоров заявил, что под контролем РФ находятся четыре населенных пункта области. Речь идет о Новеньком, Басовке Юнаковской громады и Веселовке, Журавке Хотинской общины. Враг не оставляет попыток продвинуться дальше с целью создания так называемой "буферной зоны".

Соучредитель и исполнительный директор украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло говорит, что в обозримом будущем у россиян мало шансов прорваться к Сумам.

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