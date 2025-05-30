В частности, враг хочет усложнить фиксацию момента боевого вылета бортов на выполнение нового ракетного удара по Украине.

Россия перебросила на аэродром "Оленья" в Мурманской области 20% от всего количества ее стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Об этом сообщает украинское издание Defense Express со ссылкой на спутниковые снимки, опубликованные ресурсом AviVector в соцсети Х.

Согласно одному из кадров, по состоянию на 26 мая россияне сосредотачивали на аэродроме "Оленья" одновременно 11 бортов Ту-95МС, а это 20% от всего флота самолетов этого типа в России. Также там находились пять самолетов Ан-12 – они могут принадлежать как к транспортной авиации противника, так и к морской.

"Также есть интересная деталь в том, что из имеющихся по состоянию на 26 мая на аэродроме "Оленья" 11 Ту-95МС в ракетном ударе по Украине в этот день было задействовано только три таких бомбардировщика. Что может выглядеть как реальное соотношение возможностей стратегической авиации РФ в плане "имеющиеся самолеты/реально готовые к применению"", – говорится в материале.

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В то же время на аэродроме "Энгельс", откуда в частности взлетают вражеские самолеты во время массированных ударов по Украине, по состоянию на 25 мая стояли одновременно шесть бомбардировщиков Ту-95МС, три борта Ту-160 и еще четыре истребителя Су-34. Примечательно, что уже на следующий день там оставались три Ту-95МС, столько же самолетов Ту-160, а также два Су-34.

После того, как 26 мая российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по территории Украины, на аэродроме "Энгельс" одновременно приземлились семь бортов Ту-95МС. Еще один вражеский бомбардировщик отправился на "Оленью".

"Из этих специфических маневров можно сделать предположение, что россияне постоянно перегоняют свои бомбардировщики между различными аэродромами умышленно, чтобы запутать разведывательные структуры Сил обороны Украины и стран-партнеров. В частности, чтобы усложнить фиксацию момента боевого вылета на выполнение нового ракетного удара по Украине. При этом получается, что рашисты идут на такие маневры даже ценой перерасхода ограниченного ресурса по летным часам для Ту-95МС, Ту-22М3 ну и Ту-160 заодно", – констатировали авторы материала.

Ту-95МС: что известно о российских бомбардировщиках

Ту-95М – стратегический бомбардировщик, который российские оккупационные войска часто применяют во время ракетных ударов по Украине. Он способен нести ракеты большой дальности, в частности Х-101 и Х-555 – они, в свою очередь, могут нести ядерные или обычные боеголовки. Старые модификации этих самолетов могут нести и ракеты Х-55.

Дальность полета без дозаправки составляет более 12 тысяч километров, а экипаж самолета состоит из 6-7 человек.

Стоит отметить, что среди самолетов, с которых Россия бьет по Украине, есть борта, которые страна-агрессор получила от Украины в качестве "оплаты" долгов за газ.

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