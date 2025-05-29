Кремлевский диктатор почувствовал свою силу и хочет гораздо большего.

Неизменной целью России является капитуляция Украины и непосредственное уничтожение Североатлантического альянса, считают аналитики Института изучения войны. В своем недавнем отчете они упомянули недавние требования кремлевского диктатора Владимира Путина к прекращению войны, среди которых "письменное" обязательство о нерасширении НАТО на восток, нейтралитет Украины и так далее.

В частности, ISW пишет об очередном требовании России о "защите русскоязычного населения" в Украине, заявляя якобы о дискриминации таких граждан. Таким образом, по словам экспертов, Кремль пытается оправдать свои же призывы к смене власти в Украине.

Таким образом, Россия целенаправленно действует так, чтобы заставить западных союзников отказаться от Украины, подтолкнув ее к капитуляции, и впоследствии "расколоть" НАТО само по себе.

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"По имеющимся данным, Путин по-прежнему требует от Украины уступить все четыре области, которые Россия незаконно аннексировала, но не полностью оккупировала, хотя кремлевские чиновники дали понять, что у России есть территориальные амбиции за пределами этих четырех областей", - говорится в отчете. Более того, позиция кремлевского диктатора по территориальным вопросам стала еще более жесткой.

Наступательные операции также продолжаются на севере Сумской и в Харьковской областях. Однако, при этом, России будет трудно захватить все территории Херсонской, Донецкой, Луганской и Запорожской областей военным путем.

"Российское военное командование сосредоточило бы свои усилия исключительно на захвате всех четырех областей, если бы территориальные амбиции Кремля действительно ограничивались этими четырьмя областями", - говорится в материале.

Война в Украине - последние детали

Ранее УНИАН сообщал, что КНДР передала РФ значительно больше боеприпасов, чем считалось ранее. Только в течение 2024 года Россия получила от КНДР до 9 миллионов артиллерийских снарядов и реактивных боеприпасов...

Кроме того, Федор Вениславский рассказал, что темпы мобилизации в Украине снизились и держатся на одном уровне. Хотя нынешние показатели мобилизованных все еще позволяют обеспечивать пополнение потерь в Силах обороны.

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