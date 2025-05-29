Он считается одним из ключевых средств РЭБ в арсенале ВС РФ.

Поражена российская станция РЭБ "Борисоглебск-2", который является одним из самых современных российских комплексов. Об этом сообщили Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что бойцы 413-го батальона "Рейд" СБС обнаружили и с расстояния около 70 км поразили станцию из состава комплекса радиоэлектронной борьбы РБ-301Б "Борисоглебск-2" ВС РФ.

В сообщении сказано, что "Борисоглебск-2" - один из самых современных российских комплексов РЭБ, который предназначен для ведения радиоразведки и подавления широкого спектра систем связи, управления и навигации противника. В частности, комплекс активно используют для борьбы с БПЛА. Он считается одним из ключевых средств РЭБ в арсенале ВС РФ. В СБС отмечают, что это является приоритетной целью для Сил обороны Украины.

"Учитывая технологическую сложность "Борисоглебская-2", потеря каждой такой станции является существенной для российской армии", - сказано в сообщении.

Уничтожение комплексов Борисоглебск-2

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2024 года военный Роберт Бровди, также известный как "Мадьяр" сообщал об уничтожении на Покровском направлении редкой и очень ценной системы радиоэлектронного подавления "Борисоглебск-2". Он отмечал, что стоимость одного комплекса составляет около 200 миллионов долларов.

На опубликованном видео было видно, что ценную вражескую технику забросали "сбросами" с дрона-бомбера. По словам Роберта Бровди, учитывая важность цели, "Птицы Мадьяра" осуществили повторный вылет бомбера, чтобы закрепить успех еще несколькими сбросами.

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