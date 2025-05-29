Бойцы рассказали, что их в свое время заставило пойти в СОЧ.

Бойцы, вернувшиеся в 93-ю бригаду после самовольного оставления частей (СОЧ), уничтожают врага с помощью дронов. Об этом сообщает официальный канал 93-й ОМБр "Холодный Яр", отмечая, что военными именно такой категории решили комплектовать одно из подразделений батальона беспилотных систем Black Raven.

Военнослужащий с позывным "Чича" рассказал, что он воевал, а жена с сыном проживала в Никополе Днепропетровской области, который был под постоянными обстрелами России, а после подрыва Каховского водохранилища не было в городе воды, а тогда жена была беременна вторым ребенком.

"И для того, чтобы вывести их в более безопасное место, чтобы там родился ребенок и на фоне моральной усталости, принял решение - пойти в СОЧ", - отметил он.

Еще один военный с позывным "Мастер" рассказал, что ушел в СОЧ, потому, что командир отказался его отпустить на реабилитацию. Дома пробыл два месяца и вернулся в армию. Он рассказал, что имеет четверо детей - трое ребят, самому маленькому из которых полтора месяца, и одна девочка.

"Основная причина почему бойцы идут в СОЧ - это истощение, моральная усталость. И в таком состоянии ты не делаешь нормально работу. После отдыха все делаешь намного лучше", - рассказал "Мастер".

Также о причинах своего СОЧ рассказал боец с позывным "Мольфар". Он отметил, что поехал на операцию, но потом так сложились семейные обстоятельства, которые были для него очень тяжелыми, но позже понял, что он не может не вернуться, чтобы помогать собратьям.

Командир роты БПЛА с позывным "Панк" рассказал, что военные, которые вернулись из СОЧ, - это люди, которые уже служили, которые видели войну.

"Их разница от новоприбывших в том, что многие вещи они уже знают и понимают. У них нет первичного страха идти в бой", - говорит он.

При этом отмечает, что ни о каких предателях речь не идет. Командир роты сказал:

"Совковые клише о предателях Родины не работают. Могли быть разные обстоятельства на предыдущем месте службы: личные отношения, ситуация, которую человек не выдержал. На войне всякое бывает. Мы даем им нормальное отношение, отдых, нормальные условия службы".

В сообщении сказано, что на сегодня за СОЧ нет уголовной ответственности, если: оно совершено впервые и если военный добровольно вернулся в течение 3 дней.

СВЧ в Украине

Как сообщал УНИАН, пресс-секретарь Ривненского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Татьяна Камеристова рассказала, что если военный самовольно оставил воинскую часть и после этого в течение трех дней вернулся обратно, то уголовное производство возбуждаться не будет.

Такой человек может просто вернуться в часть, которую он оставил. После возвращения восстанавливают все виды обеспечения, в частности денежное.

Она отметила, что если же СОЧ более трех суток и оно совершено впервые, а военный желает вернуться на службу - в таком случае возбуждается уголовное производство. Военный лично обращается через приложение "Армия +" к командиру воинской части или начальнику учреждения и получает письменное согласие на дальнейшее прохождение военной службы в данном подразделении.

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