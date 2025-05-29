По ее словам, украинский дрон уже поступает в украинские войска.

Китайская Народная Республика действительно ограничила продажу своих дронов DJI Mavic в Украину и Европу. Впрочем, для Сил обороны нашли альтернативу. Об этом в эфире проекта "Тема с Мосейчук" рассказала волонтер Дана Яровая.

"Мавики контрактовали еще до начала 2025 года. В январе-феврале появились санкции (ограничения на поставки дронов Mavic в Украину и Европу - ред.). Поставки еще шли, но потом остановились. Но я скажу - у нас уже есть не Mavic, а Шмавик. Дрон украинского производителя, который успешно законтрактован. Наш производитель успешно делает то, что делали китайцы", - заявила она.

По ее словам, украинский дрон уже поступает в украинские войска.

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"То, что Китай закрылся, дало нашему производителю, (который с 2014 года занимался фермерскими дронами, потом переключился на военные) - выпустить свой Шмавик. Они его кодифицировали и уже идет активная контрактация", - сказала Яровая.

Китай заблокировал Mavic для Украины

Президент Владимир Зеленский обвинил Китай в двойных стандартах в отношении поставок дронов. Украинский лидер заявил, что Пекин практически заблокировал продажу квадрокоптеров Mavic Киеву, взамен поставляя их Москве.

По его словам, на территории России даже действуют производственные линии с китайскими представителями. Он подчеркнул, что Пекин прекратил продажу дронов Киеву и другим западным странам, одновременно наращивая экспорт в Москву.

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