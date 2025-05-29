До сих пор сообщалось, что Россия получила не более 6 миллионов боеприпасов.

Только в течение 2024 года Россия получила от КНДР до 9 миллионов артиллерийских снарядов и реактивных боеприпасов. Это значительно больше предыдущих оценок. Соответствующие данные содержатся в первом докладе Многосторонней группы мониторинга санкций (MSMT), созданной 11 странами-членами ООН.

Так, по данным мониторинга в течение прошлого года российские морские суда перевезли из портов КНДР в российские порты на Дальнем Востоке около 9 миллионов боеприпасов различных типов и калибров, включая снаряды основных артиллерийских калибров 122 и 152 мм - всего от 4,2 до 5,8 млн единиц.

Кроме того, за прошлый год Россия получила от Северной Кореи:

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не менее 100 баллистических ракет, которые впоследствии были запущены по территории Украины,

самоходные артиллерийские установки калибра 170 мм корейского производства дальнего действия,

реактивные системы залпового огня калибра 240 мм,

более 200 единиц техники, среди которых самоходные пушки, РСЗО и транспортные средства для перезарядки обоих типов вооружения.

противотанковые ракеты.

Также в отчете содержатся ссылки на многочисленные расследования, в рамках которых были исследованы обломки снарядов и ракет, запущенных россиянами по Украине. На основе этих обломков было подтверждено северокорейское происхождение такого оружия.

При этом из таких расследований становится понятно, что КНДР передает россиянам не только старые запасы, но и совершенно новые изделия, в частности, ракеты, которые были усовершенствованы с учетом опыта ударов именно по Украине. Кроме того, в новом корейском оружии найдены импортные комоненты, что подтверждает нарушение санкций, наложенных на эту страну на уровне ООН.

Согласно информации одного из государств-участников разбирательства, в качестве оплаты Россия передала КНДР свои системы противовоздушной обороны - зенитные комплексы малой дальности, а также системы радиоэлектронной борьбы, чем тоже нарушила существующие санкции.

Россия и КНДР

Как писал УНИАН, ранее сообщалось, что Россия могла получить из Северной Кореи до 6 миллионов артиллерийских боеприпасов.

Старший научный сотрудник Стокгольмского института исследования проблем мира SIPRI Хью Гриффитс высказал мнение, что Россия до сих пор не потерпела поражение в войне против Украины исключительно благодаря помощи от КНДР.

По его словам, поставки корейских боеприпасов России имели стратегическое значение. Это уже не говоря о помощи солдатами.

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