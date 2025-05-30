Спецпредставитель США добавил, что Трамп готов пообещать Путину не брать Украину в НАТО, если это будет ключевым требованием окончания войны.

США понимают обоснованность требований Кремля относительно нерасширения НАТО и готовы обсудить этот вопрос в рамках мирных переговоров по Украине.

Об этом заявил спецпредставитель американского президента Дональда Трампа Кит Келлог в интервью ABC News. Он подтвердил, что глава Белого дома готов пообещать российскому диктатору Владимиру Путину не расширять НАТО, если это будет ключевым требованием окончания войны.

"Это вполне обоснованное беспокойство. Этот вопрос Россия всегда будет поднимать. Они говорят не только об Украине, но и о Молдове и Грузии. И мы говорим: хорошо, мы можем обсудить прекращение расширения НАТО до вашей границы. Это их интерес в сфере безопасности", - сказал Келлог.

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Келлог добавил, что вступление Украины в НАТО не стоит на повестке дня. А в целом против вступления Украины, по его словам, выступают 4 страны.

"США говорили, что для нас вступление Украины в НАТО не стоит на повестке дня и мы не единственная страна, которая так говорит. Я могу назвать еще четыре страны НАТО, которые тоже против", - сказал спецпредставитель.

Кроме этого, Келлог сообщил, что на переговорах в Стамбуле, которые запланированы на 2 июня, кроме украинской и российской делегаций также будут советники по безопасности из США, Франции, Германии и Великобритании. Спецпредставитель уточнил, что именно эти страны участвовали в формировании украинского варианта "меморандума" из 22 пунктов во время встреч в Лондоне и Париже.

При этом Келлог назвал препятствием для переговоров отсутствие российской версии так называемого "меморандума":

Когда Трамп говорил с Путиным, тот сказал, что в течение недели передаст свой меморандум, но ни мы, ни украинцы до сих пор его не видели".

Келлог также назвал цель нового раунда переговоров в Стамбуле. По его словам, первоочередная цель переговоров - это достижение всеобъемлющего прекращения огня в воздухе, на суше, море и удары по гражданской инфраструктуре.

Переговоры в Стамбуле

29 мая пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что РФ предлагает провести новый раунд переговоров 2 июня в Стамбуле. В то же время Украина, по его словам, пока на это предложение не ответила.

Между тем, вчера вечером в Белом доме заявили, что надеются, что Украина и РФ проведут новый раунд прямых переговоров уже на следующей неделе.

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