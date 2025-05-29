Вероятно, Белый Дом ударит по России руками Конгресса, чтобы Трамп мог и дальше уверять Путина, что он здесь ни при чем.

Дональд Трамп искренне разочарован нежеланием Владимира Путина заканчивать войну и уже серьезно размышляет о возможности введения новых санкций против России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в Белом доме.

Собеседники издания говорят, что американский президент до сих пор надеется на развитие экономического партнерства с Россией, поэтому до сих пор избегает новых санкций, которые, на его взгляд, станут эскалацией напряженности в отношениях с Москвой. Но из-за неуступчивости Кремля в вопросе войны президент США начал задумываться и над таким вариантом.

"Он всегда ищет разные способы оказать давление. Он всегда взвешивает свои варианты", - сказал неназванный высокопоставленный чиновник Белого дома.

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Американские чиновники уже подготовили новый пакет экономических санкций против России, который включает ограничения в банковском и энергетическом секторах. Сейчас этот пакет ждет только отмашки Трампа, отмечает Reuters.

Одним из вариантов, который поддерживают некоторые советники Трампа, является предложенный сенатором-республиканцем Линдси Грэмом законопроект о 500-процентной пошлине на импорт в США товаров из тех стран, которые покупают российскую нефть и газ. Преимуществом именно этого варианта является то, что эти санкции де-юре введет Конгресс США, и Трамп сможет сказать Путину, что это было не его решение, сказал один американский чиновник, непосредственно знакомый с этим вопросом. Это, в свою очередь, может сохранить для Трампа "жизнеспособную линию связи" с Путиным.

По словам одного из американских чиновников, чиновники Белого дома провели разговоры с республиканцами в Сенате относительно содержания этого законопроекта.

Трамп и Россия: последние новости

Как писал УНИАН, в последнее время Трамп начал публично выражать недовольство российскими ударами по Украине. В частности его возмутила кампания массированных ракетно-дронных ударов, которые Россия наносила несколько дней подряд. На днях президент США даже назвал российского диктатора "сумасшедшим" - невиданная критика из его уст в адрес Путина.

Некоторые аналитики констатируют, что Путин своей кровожадностью против воли толкает Трампа к "прозрению". Впрочем пока реакции президента США остаются сугубо словесными.

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