Ограничения определены 12 пакетом санкций Европейского Союза.

Корпорации Microsoft и Amazon с 20 марта приостанавливают доступ к своим облачным продуктам на территории Российской Федерации. Об этом сообщается на сайте российской IT-компании Softline.

Там подтвердили получение официальной информации от Microsoft и Amazon об остановке с 20 марта 2024 года доступа к облачным продуктам на территории РФ и предупредили о возможных функциональных ограничениях в работе облачных продуктов и сервисов Microsoft, Amazon и Google.

"Согласно письмам от правообладателей, с указанной даты будет прекращен доступ к облачным продуктам, таким как (включая, но не ограничиваясь): Power BI, Dynamics CRM и другие. Мы ожидаем, что приостановление также коснется облачных решений, которые содержат эти продукты", - говорится в сообщении.

В компании также отметили, что эти ограничения в отношении России предусмотрены 12 пакетом санкций Европейского Союза, который ограничивает поставки в РФ программного обеспечения для бизнес-аналитики, Customer Relationship Management и других продуктов.

"Для российских компаний это означает, что воспользоваться этими продуктами или получить доступ к данным, содержащимся в них, с 20 марта 2024 года будет невозможно", - отмечается в сообщении.

Санкции против РФ - последние новости

Европейский Союз введет новые санкции против России из-за смерти оппозиционера Алексея Навального. Ограничительные меры коснутся 35 физических и двух юридических лиц.

В предлагаемых списках - несколько российских тюремных и государственных чиновников, судьи, а также исправительные колонии ИК-3 и ИК-6.

В феврале Евросоюз утвердил 13-й пакет санкций против РФ. В частности, было решено ввести ограничения против 106 физических и 88 юридических лиц за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

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