Украина проявила гибкость в переговорном процессе, однако Россия этого не делает, отметил турецкий министр.

Нежелание российской стороны проявить гибкость в переговорном процессе по завершению войны, которую РФ ведет против Украины, может поставить ее в "невыгодное положение" в глазах международного сообщества, в частности – США.

Как сообщает Hurriet, такое заявление по дороге в Киев сделал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, который на днях посетил Россию. По его словам, Соединенные Штаты играют ключевую роль в процессе прекращения российско-украинской войны. Президент США Трамп с самого начала говорил о стремлении к немедленному прекращению огня.

"На данный момент Украина и европейская сторона проявили гибкость в адаптации к позиции Америки и сразу приняли ее. Теперь, когда Россия не может продемонстрировать то же самое, она может фактически оказаться в невыгодном положении в глазах Америки и международного сообщества, которое хочет прекращения огня", – добавил турецкий дипломат.

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Фидан подчеркнул, что Турция донесла до российских властей – в том числе правителя РФ Путина – свое видение параметров прекращения огня. Анкара также выразила готовность стать посредником в мирном урегулировании.

"Сейчас сторонам необходимо заявить друг другу о своих переговорных позициях и представить переговорный документ", – добавил турецкий министр.

Переговоры Украины и РФ: последние новости

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков 29 мая заявил, что Россия предлагает провести новый раунд переговоров. Провести их хотят в Стамбуле 2 июня. По словам рупора Кремля, Украина пока на это предложение не ответила.

Представительница МИД РФ Мария Захарова говорит, что Россия планирует отправить туда ту же делегацию, которая ездила на встречу с Украиной 16 мая. Напомним, возглавлял российскую команду тогда помощник Путина Владимир Мединский.

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