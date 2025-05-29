Сотрудничество России и КНДР серьезно нарушает ряд международных санкций.

Северная Корея отправила в РФ на помощь в ее войне против Украины тысячи военных. В обмен на такую поддержку Москва отправила в Пхеньян современную систему противовоздушной обороны.

Об этом пишет The Telegraph. Отмечается, что с конца прошлого года КНДР получила от России по меньшей мере один зенитно-ракетный комплекс "Панцирь". Также россияне отправили системы радиоэлектронной борьбы и другую "военную поддержку", о чем говорится в отчете Многосторонней группы мониторинга санкций (MSMT), которую создали 11 стран-членов ООН.

Такой шаг со стороны РФ является существенным нарушением санкций, что свидетельствует об углублении военного сотрудничества между Москвой и Пхеньяном после того, как лидеры двух страны подписали в июне договор о стратегическом сотрудничестве. Более того, россияне помогли северокорейцам с улучшением характеристик ракет.

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Кроме военного контингента, в Россию отправили также 8 тысяч северокорейских рабочих, которых задействовали в области строительства и технологий. Международные санкции прямо запрещают найм граждан Северной Кореи за рубежом.

В дополнение к вышеупомянутому, Москва также предоставила Пхеньяну более миллиона баррелей топлива с марта по октябрь прошлого года.

"По крайней мере в обозримом будущем Северная Корея и Россия намерены продолжать и в дальнейшем углублять свое военное сотрудничество вопреки соответствующим резолюциям Совета Безопасности ООН", – заявили в мониторинговой группе.

Сотрудничество России и КНДР

Как известно, Северная Корея во главе с Ким Чен Ыном активно поддерживает российскую войну против Украины. Пхеньян даже отправлял в Россию своих военных, которые впоследствии участвовали в боях на территории Курской области. По состоянию на 30 апреля потери среди этого контингента оценивались в 4700 человек, из них около 600 – убитыми.

В то же время Многосторонняя группа мониторинга санкций утверждает, что в 2024 году Россия получила от КНДР до 9 миллионов артиллерийских снарядов и реактивных боеприпасов. Приведенные цифры значительно превышают оценки, которые звучали ранее.

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